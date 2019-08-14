Думу Екатеринбурга ждет новая борьба за власть. Освободятся 8 кресел

У Высокинского есть хитрый план, который не понравится Володину Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Новый политический сезон в Екатеринбурге начнется с вопроса о реформировании структуры городской думы. В ней появятся новые профильные комиссии и пост второго вице-спикера. Депутаты, которые еще весной воевали с администрацией города, неизбежно начнут борьбу с собственными коллегами за руководящие должности. Умело участвуя в разрешении этих конфликтов, окружение мэра может избавиться от конфликта с Думой, сформировав в муниципальном парламенте подконтрольное большинство.

Идея об изменении числа и формата комиссий обсуждалась еще осенью 2018 года, вскоре после формирования нового состава гордумы. Тогда на внутренних совещаниях было принято решение, что за каждым из вице-мэров должна быть закреплена собственная комиссия с соответствующим кругом полномочий. «Такая схема позволила бы синхронизировать деятельность двух органов власти, обсуждать и решать городские проблемы максимально быстро и комплексно», — вспоминает собеседник агентства.

В случае проведения реформы депутату Александру Колесникову (прославился высказыванием «педофилы — не маньяки») будет крайне тяжело сохранить пост председателя комиссии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Количество думских комиссий действительно совпало с числом вице-мэров — и тех, и других по итогам консультаций получилось восемь. Однако их функционал в большинстве случаев не соотносится. В результате межведомственное взаимодействие серьезно затруднено: депутаты вынуждены приглашать на заседание профильных комиссий сразу по несколько замов Высокинского. В итоге отсутствие коммуникации было одной из главных претензий думцев, когда они угрожали главе непринятием отчета о его работе за 2018 год и последующей отставкой.

«Мэр Высокинский неоднократно делал шаги навстречу думе. Одним из них стало введение предложенной депутатами должности руководителя аппарата и назначение на нее бывшего председателя избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захарова. Настало время депутатам вспомнить о данном ими еще год назад обещании и изменить функционал профильных комиссий», — считает представитель мэрии.

Назначение Ильи Захарова было компромиссным решением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Добившись переформатирования комиссий, команда Высокинского внесет разлад в ряды своих оппонентов и получит возможность для политического торга с ними. «Любое изменение функционала будет означать создание восьми новых комиссий. Это означает избрание восьми новых председателей. А желающих занять руководящие посты гораздо больше. Противоречия внутри думы станут неизбежны, и окружение мэра сможет воспользоваться случаем, чтобы переманить на свою сторону даже наиболее активно выступавших против него думцев», — поясняет источник в структурах городской власти.

Усугубит противостояние внутри думы другая часть реформы — введение поста второго вице-спикера. Предполагается, что он будет отвечать за эффективное взаимодействие с администрацией города и областными органами власти.

На эту должность претендуют как минимум четыре депутата, знает собеседник агентства, знакомый с ходом переговоров — Алексей Вихарев, Ира Овчинникова, Тимофей Жуков и Александр Караваев. Те из них, кто заручится поддержкой администрации города, получат преимущество в борьбе.

Александр Караваев — один из главных претендентов на пост второго вице-спикера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хотя и с избранием второго заместителя председателя политическая борьба в думе, возможно, не закончится, потому что вице-спикеры начнут делить сферы влияния между собой и руководителем думы. «Это происходит и сейчас. Недавний пример — когда спикер Игорь Володин был в отпуске, его заместитель Виктор Тестов направил мэру письмо с просьбой ввести его вместо спикера Володина в состав межведомственной комиссии по определению почетных граждан города. И не на срок отпуска Володина, а на постоянной основе. Когда у спикера будет два заместителя, число таких писем и попыток взаимных „подстав“ увеличится в разы. Сил на борьбу с мэрией у думы при этом точно не останется», — считает известный городской политик.

Игорь Володин не видит предпосылок для проведения реформы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спикер Игорь Володин завил «URA.RU», что не видит предпосылок для проведения реформы: «В эти дни мы проводим с руководством мэрии целый комплекс мероприятий по подготовке к празднованию Дня города. Совместно решаем другие вопросы. Затем так же во взаимодействии начнем подготовку к новому учебному году, отопительному сезону. Всех устраивает сегодняшнее взаимодействие и предпосылок для изменения принципов этого взаимодействия я не вижу».

Мэр Александр Высокинский пояснил «URA.RU», что вопрос введения в думе поста второго вице-спикера не стоит: «У нас такой задачи нет точно. Если дума и пойдет на такой шаг, то только по своей инициативе». Глава города также не считает актуальным соотнесение полномочий профильных комиссий с полномочиями вице-мэров. Он предлагает другой план: «Соотнести сферы деятельности комиссий с направлениями Стратегического плана развития города действительно имеет смысл. Такой подход уже обсуждался ранее, и мы к нему вернемся».

Правда, с текущими реалиями гордумы такая стратегия главы никак не сочетается. В Стратегическом плане развития Екатеринбурга выделены семь векторов работы, а схожие направления работы есть только у трех из восьми действующих профильных комиссий думы Екатеринбурга. А это также ставит вопрос о переформатировании комиссий, а, следовательно, новой борьбе за власть в Гордуме, подчеркивает один из депутатов.