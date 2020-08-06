Челябинские инсайды: кого сдал экс-мэр Тефтелев

С Днем кошек, челябинцы! Соцсети

Главной темой для разговоров у южноуральской элиты стали показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева на бывших коллег и действующих чиновников. Всех интересует, когда показаниям дадут ход. У силовиков свои проблемы — им надо установить, как из кабинетов следователей «утекли» секретные сведения.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор проверяет COVID-19 в городах

Одной из целей поездок губернатора Алексея Текслера по территориям стала проверка на COVID-19. Текслер выясняет, насколько эффективно работают мэры на местах, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мэру Озерска Евгению Щербакову досталось за то, что в его городе в три раза больше заболевших, чем в Снежинске. Глава муниципалитета, встречая губернатора, должен докладывать, сколько заболело, сколько выздоровело и прочую статистику. И, как говорят инсайдеры, горе тому главе, чьи цифры будут расходиться с данными областного оперативного штаба.

Текслер заставляет носить маски

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отдельное внимание губернатор Алексей Текслер обращает внимание на соблюдение масочного режима в городах и районах. По слухам, глава региона очень недоволен тем, что жители региона пренебрегают мерами безопасности. Говорят, Текслер потребовал от мэров провести профилактику и вместе с полицией усилить рейды по нарушению масочного режима.

Масла в огонь подлил, житель Озерска, рассказавший губернатору, что у него умерла от коронавируса мама. По словам озерчанина, даже такие печальные новости не пугают его земляков, а власти не следят за соблюдением масочного режима. Сам Текслер во всех поездках подчеркнуто не снимает маску.

Мякуш раздает партийные миллионы

В кулуарах челябинского регионального отделения «Единой России» обсуждается: якобы лидер местной «ЕР» и спикер заксобрания области Владимир Мякуш выделил из фонда поддержки партии 3 млн рублей кандидату в ЗСО по Каштакскому округу №10 Денису Сазонтову. Никто не возражает против помощи нуждающемуся кандидату. Но Сазонтов — топ-менеджер Челябинского металлургического комбината. ЧМК входит в группу «Мечел» олигарха Игоря Зюзина. «И раз уж предприятие выдвинуло одного из своих руководителей, могло бы выделить финансирование его кампании!» — недоумевают другие кандидаты.

Лидер «ЕР» поменял технологию на выборах и удивил коллег

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер регионального отделения «Единой России», спикер ЗСО Владимир Мякуш на совещании, посвященном подготовке к выборам, заявил, что упор будет сделан на технологию «1+100». Участники гадают, что имел в виду политик, озвучивая новые вводные. Во время предыдущих кампаний Мякуш пропагандировал технологию «1+10», согласно которой каждый единоросс должен привести на выборы десять родственников и друзей и отчитаться об этом. Участники совещания гадают: Мякуш оговорился или начальство действительно заставит искать сотню знакомых и как-то вести их на голосование?

Показаниям Тефтелева дадут ход…

Инсайдеры сообщают, что в самое ближайшее время по показаниям экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева будет возбуждено первое уголовное дело. По слухам, по удар попадает один очень высокопоставленный VIP, уже давно живущий за пределами Челябинска. Речь будет идти о крупном мошенничестве. Эти показания Тефтелев дал в рамках досудебного соглашения, чтобы снизить вдвое срок за получение взятки. Остальные уголовные дела отложат на потом.

…дела будут связаны с саммитами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все уголовные дела, что могут возбудить по показаниям экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, связаны с расходами на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС. Это частично может относиться и к бывшему вице-губернатору Руслану Гаттарову, так как через ведомства, за которые он отвечал, проходили крупные суммы в рамках подготовки мероприятий высокого уровня. И возможное уголовное дело экс-директора ЮУ КЖСИ Натальи Салеевой тоже связано с расходами на саммиты. По слухам, у силовиков уже имелась некоторая фактура, только делам собирались дать ход уже после саммитов. А так как из-за пандемии COVID-19 их отменили, все должно произойти раньше и затягивать процесс не станут.

Силовики проверят «слив» тайны следствия

Говорят, что силовым структурам дана команда проверить, как был слит в соцсети протокол допроса экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева, со сведениями, представляющими тайну следствия. Пока проверка идет в рамках ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ (прокурорский надзор). В кулуарах говорят, что такой «слив» может быть выгоден адвокатам Тефтелева. Мол, надо было показать, что их клиент действительно дал очень важные показания следствию. Есть и другие версии, связанные с конфликтами внутри силовых структур.

Безрукову устроили обструкцию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в Челябинске недовольны инициативой заместителя министра экологии региона Виталия Безрукова, начавшего внеплановые рейды на крупные промышленные предприятия. Свое «фи» Безрукову высказали на Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). Хозяева комбината — Александр Аристов и Юрий Антипов, которые делят бизнес — решили максимально закрыться от прессы и лишнее внимание им ни к чему. Тем более, что СМИ не только вспоминают о дележке активов, но и сразу начинают писать о ЧЭМК как об одном из главных загрязнителей воздуха в Челябинске.

Одер перестарался

Говорят, за перенос в Челябинск чемпионата России по легкой атлетике хлопотал министр спорта региона Леонид Одер. Ему очень хотелось доказать свою полезность губернатору Алексею Текслеру и продемонстрировать способности лоббиста. Другое дело, что Одер перехватил инициативу у регионов, которые отказывались от соревнования из пандемии COVID-19. Чемпионат должен стартовать 8 сентября и никто не знает, какой будет эпидобстановка в это время, а Одер высказал готовность принять соревнования. Иными словами, говорят, что министр создал проблемы области.

Власти решают судьбу скандального ГУП

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В правительстве области решают вопрос о ГУП «Продкорпорация». Учредителем госпредприятия является министерство имущества региона. ГУП создавался еще когда областью руководил ныне покойный Петр Сумин и через «Продкорпорацию» прогоняли многомиллионные суммы. Что-то шло в виде дотаций селу, на какие-то деньги закупали технику, а что-то просто разворовывалось. За этот ГУП пришлось отсидеть целой группе бизнесменов. Со временем ГУП перестал быть финансовым монстром, но на нем повисла куча долгов по кредитам и договорам. Решить вопрос с никому уже ненужным ГУП пытались экс-губернаторы Михаил Юревич и Борис Дубровский, но всякий раз отступали. Несколько сотрудников так и получают там зарплату.

Инсайдеры сообщают, что первый вице-губернатор Виктор Мамин поставил вопрос ребром: «С этим ГУП надо что-то решать!» Говорят, что рассматривается, как вариант, вопрос о ликвидации госпредприятия.

Котова устраивает тайные инспекции

Главы районов Челябинска так и не смогли вычислить график мэра Натальи Котовой, которая продолжает совершать тайные инспекции. Говорят, что Котова проезжая по тому или иному району просит водителя остановиться и просто прогуливается. Если, к примеру, видит нескошенную траву или неубранный мусор, то снимает на свой телефон, чтобы потом предъявить претензии. Иными словами, мэр поставила глав районов в крайне неудобное положение, так они не в силах предугадать, за что может прилететь. Районы большие, отследить все сложно. «Сами по району чаще ездите, а еще лучше ходите пешком!» — говорит им Котова.

Оценки главам поставят ко Дню города

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По уже сложившейся при всех мэра Челябинска традиции, оценки главам районов выставят ко Дню города. Пока нет ясности, будут ли массовые празднования по случаю очередного дня рождения Челябинска, которые приходятся на вторые выходные сентября, но город надо привести в порядок именно к этим датам. Кроме того с 11 по 13 сентября будут выборы в заксобрание региона. Властям просто необходимо, чтобы у избирателей не испортилось настроение из-за того, что Челябинск выглядит неухоженным. Если какой-то район провалит процесс, поставят вопрос об отставке главы. Об этом мэр Наталья Котова уже сообщила районам.

Главе Ленинского района досталось из-за зама

Взбучку от мэра Челябинска Натальи Котовой получают и те главы, к которым обычно меньше всего претензий. К примеру, досталось главе района Александру Орлу. Оказалось, что пока Орел был в отпуске, обязанности главы исполнял его заместитель Зуфар Нургалиев, который откровенно не занимался покосом травы. В итоге, Орлу пришлось оправдываться за своего заместителя. Говорят, что Котова даже ставила вопрос об увольнении Нургалиева.

Гаврилова загрустила

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрации Тракторозаводского района Челябинска рассказывают, что глава Галина Гаврилова становится все грустнее. И дело не только в том, что уже решен вопрос об ее уходе на пенсию. Произойдет это осенью, на ее должность подыскивают нового кандидата. В администрации полагают, что Гаврилову расстраивает расследование уголовного дела о хищениях при реконструкции парка имени Терешковой. Настроение у главы мрачное, потому что может быть поставлен вопрос о халатности со стороны руководителей района, допустивших хищение бюджетных средств.

Сын Сырова попал под уголовку

В Металлургическом районе Челябинска рассказывают, что в семье руководителя общественной приемной губернатора Владимира Сырова произошла беда — на его сына якобы завели уголовное дело. И отец пытается как-то ему помочь. Говорят, что он пытался выйти на силовиков, чтобы понять, заказное дело или нет. Однако ему очень грубо ответили. Якобы силовики напомнили, что он сам когда-то был судим за взятку, поэтому лучше ему не вмешиваться, никакие «красные корочки» не помогут.

Томея ушел в оппозицию

В Златоусте благодаря выборной кампании появляется оппозиция новой городской власти. Она сформировалась вокруг экс-мэра Вячеслава Жилина и баллотируется в горсобрание. Среди них семья бизнесменов, дорожных строителей Сгоянов, бывшие чиновники администрации, общественники Сергей Костромин, Алексей Харин, Михаил Трифонов. Говорят, что к этой команде примкнул и финансово поддерживает глава «Златоустовской оружейной фабрики» Валерий Томея. Он — единственный единоросс, кто проиграл выборы в ЗСО в прошлый раз. Видимо, бизнесмену надоели насмешки на эту тему, и на этот раз он считает, что поставил на фаворитов кампании, которая завоюет власть в городе по итогам выборов.

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