В какое жилье инвестировать деньги, чтобы не потерять их в кризис

В Екатеринбурге интерес к малогабаритному вторичному жилью увеличился в три раза, а в новостройках — почти вдвое Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Экономический кризиса и пандемия 2020 года вынудила свердловчан изменить спрос на жилье. Анализ рынка показывает, что упал спрос на квартиры большого метража в пользу небольших студий и однокомнатных. Интерес к малогабаритной недвижимости подогревается продлением льготной ипотеки, а вложение свободных денег стало эффективной заменой банковским депозитам.

Руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков подтвердил изменения на рынке недвижимости. «По нашей оценке в ноябре 2020 года в Екатеринбурге было продано около 450 студий, это более чем в два раза превышает показатели ноября-2019 года. Невысокие показатели 2019 года связаны с ограниченным выбором в этом сегменте. Рост продаж связан со значительным увеличением предложения в этой группе», — рассказал Хорьков. Он уточнил, что студии являются единственным сегментом рынка новостроек, где выбор покупателей расширялся на протяжении всего года.

По данным «Авито», средняя стоимость малогабаритной квартиры в новостройке Екатеринбурга равна 1,86 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным аналитиков «Авито. Недвижимость», малогабаритные квартиры пользуются все большим спросом на рынке из-за экономической нестабильности. Интерес покупателей к ним за год в России значительно вырос: почти на 30% на рынке новостроек и почти в полтора раза на вторичном рынке. Картина на рынке Екатеринбурга не сильно отличается от общероссийской: в уральской столице интерес к малогабаритному вторичному жилью увеличился в три раза, а в новостройках — почти вдвое. При этом аналитики уточняют, что данные собраны не на основе покупок, а по числу запрошенных контактов продавца на платформе (переход по ссылке «показать номер» или «адрес электронной почты»), которые отправили покупатели.

«Ажиотаж в сегменте новостроек вызван, в первую очередь, желанием россиян сохранить сбережения и воспользоваться льготными ставками по ипотечным кредитам, а в некоторых случаях — увеличенным материнским капиталом. Малогабаритная квартира доступнее, чем жилье большего метража, и многие предпочитают купить меньшую жилплощадь, но сейчас, чем копить на более просторную квартиру с риском, что сбережения обесценятся», — объяснил руководитель направления первичной недвижимости в «Авито. Недвижимость» Дмитрий Алексеев.

В Свердловской области все больше людей, которые покупают квартиры для сохранения денег Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Аналитика «Авито» показывает, что средняя стоимость малогабаритной квартиры в новостройке Екатеринбурга равна 1,86 млн рублей. Федеральные операторы в беседе с URA.RU отметили высокий спрос в Екатеринбурге на небольшие квартиры и студии стоимостью 1,5 — 1,9 млн рублей. «Появление студий в новостройках — достаточно молодой тренд на рынке первичного жилья, который быстро стал популярен. Сегодня такие квартиры представлены практически во всех новых жилых кварталах большинства мегаполисов страны, в том числе, и в Екатеринбурге», — уточнили в пресс-службе Группы ЛСР.

Коммерческий директор TEN девелопмент Владимир Щеколдин отметил, что последние несколько лет студиями и однокомнатными квартирами интересовались свердловчане, которые переезжали из небольших городов или клиенты, для которых недвижимость становилась первой. Однако сейчас этот список расширился. По его словам, появляется все больше людей, которые покупают квартиры для сохранения денег.

Осенью 2020 года вывел на продажу более тысячи студий до 20 «квадратов» по цене 1,3-1,5 млн рублей Фото: TEN девелопмент

«Причиной популярности является небольшая стоимость квартиры — от 1,7 млн рублей. Сейчас снизились ставки депозитов в банке — примерно с 8 до 2,5%. А ставка в 2,5% — она ниже инфляции, а значит — депозит становится невыгодным. Людям выгоднее снять деньги со счетов и вложиться в квартиру в новостройке. Тем более, сейчас помогает ипотека, в том числе и семейная», — уточнил он.

По словам Щеколдина, высокий спрос на малогабаритные квартиры будет актуален в течение двух-четырех лет. Как раз под эту ситуацию застройщик осенью 2020 года вывел на продажу более тысячи студий до 20 «квадратов» по цене 1,3-1,5 млн рублей. Жилье в микрорайоне «Светлый» будет сдаваться с чистовой отделкой «под ключ». Планируется, что компания сдаст порядка тысячи квартир и студий. В III квартале 2022 года в комплексе будут сданы дома №8 и №9.

Экономист Константин Селянин отметил, что интерес к студиям объясняется резким снижением доходов граждан. «По данным властей доходы снизились на 5-6%, по данным Свердловскстата — на 10% во втором квартале 2020 года, и на 11% — в третьем. Но, несмотря на это, многие из граждан мечтают о собственной квартире, пусть даже малогабаритной. Это все и сказывается на высоком спросе на студии и однокомнатные квартиры», — уточнил он.