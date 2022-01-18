Путин возродил особое оружие против Запада

Оно успешно показало себя в Латинской Америке

18 января 2022 в 19:47 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел особое «оружие» против Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU В арсенале российских властей появилось особое «оружие» — кинематограф. Фильмы должны помочь государству сохранить национальную идентичность и противодействовать навязыванию западных ценностей, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой 18 января. Примеры успешного использования этой «мягкой силы» назвала сама глава Минкульта. Разговор с Любимовой президент Путин начал с темы реставрации памятников культуры. Министр признала, что это направление было «в кризисном состоянии». Сейчас реставрируются и архитектурные объекты культурного наследия, и музейные экспонаты, и «пленка» — кинохроника. Для развития этой отрасли в знаменитой Гнесинке снова началась подготовка мастеров, которые смогут реставрировать «уникальные музыкальные инструменты — Гварнери, Амати и Страдивари». Кроме того, возрождается ленинградская школа реставрации на базе Петергофа и Царского Села. Российская культура, судя по докладу президенту главы Минкульта РФ Ольги Любимовой, начала возрождаться после разрушительных 1990-х Фото: Владимир Андреев © URA.RU Любимова также рассказала о возрождении «гастрольного плана». Теперь жители всех регионов могут побывать на выступлениях любого из 32 национальных коллективов, не выезжая из своих городов. При этом в регионах продолжается реализация нацпроекта «Культура», сообщила Любимова. «У нас нет невостребованных строчек [по мероприятиям проекта], на которые нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры, и кинозалы, и виртуальные концертные залы… Новые музыкальные инструменты — 38 тысяч», — рассказала министр. Все это, по словам Любимовой, жители глубинки ждали давно. «Я видел, как люди к этому [позитивно] относятся», — улыбнулся Путин. Успешным Любимова назвала проект «Пушкинская карта», который позволяет молодежи бесплатно посещать музеи и театры. В этом году в список добавились еще и кинотеатры, где молодые люди могут бесплатно посмотреть отечественные фильмы. И именно кинематограф стал темой, которая особо заинтересовала президента. Российская молодежь получила возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы на большом экране Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Любимова рассказала, что российский кинематограф, по сути, еще молодой. Он начал развиваться с 2006 года. Но уже есть успехи на фестивалях в Каннах, в Венеции, Пекине, Иерусалиме и других. Созданы целые команды, которые «выросли и научились на международной арене отстаивать право представлять национальный кинематограф». «Сейчас очень важно, им сложно геополитически, они бьются, как наши спортсмены, и действительно побеждают», — отметила Любимова. Побеждают в том числе на интернет-киноплатформах. Министр привела в пример фильм «Серебряные коньки», который находится в топе по просмотрам в Мексике. Судя по отзывам зрителей, многие из них, вдохновившись картиной, мечтают побывать в Санкт-Петербурге, где и происходили события фильма. «Здесь очень важно, что, развивая туризм, кино оказывает [влияние] как мягкая сила», — заметила министр. Президент же напомнил о киностудии «Ленфильм», возрождение которой началось совсем недавно. «Материальная сторон дела — долговые обязательства и прочее? Все работает?» — спросил Путин. Свердловская киностудия получит новую жизнь, заверила министр культуры Ольга Любимова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Любимова заверила, что с «Ленфильмом» «все лучше и лучше». И сообщила, что в России возрождается еще две киностудии — им. Горького в Москве и Свердловская киностудия. Все они получили господдержку, ведется реконструкция, есть команды, готовые снимать на них свое кино. В советские годы на территории современной России действовало более 20 студий, где снимались художественные, документальные, научные, учебные, мультипликационные фильмы. На текущий момент возрождены лишь «Мосфильм» и «Союзмультфильм». Однако власти понимают, что этого недостаточно, поскольку кино является одним из средств защиты национальных интересов, считают эксперты. По словам гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, «кино можно рассматривать как через призму культурной конкуренции, так и через призму [гибридной] войны». С голливудскими фильмами отечественные картины еще долго не смогут меряться бюджетами, но у них и другая роль: сохранение национальной идентичности, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Никто не ожидает, что „Ленфильм“ или „Свердловская киностудия“ будут конкурировать за кассу с голливудскими блокбастерами. Но ситуация меняется. В сознание детей начинают проникать культурные образы российской цивилизации. Во многом это произошло благодаря глобальному успеху мультфильмов „Маша и Медведь“, „Фиксики“, „Смешарики“», — считает Шпунт. Для государства кино является «мягкой силой» воздействия на сознание людей, подтверждает политолог Вячеслав Данилов. Причем, это касается как внутреннего, так и внешнего воздействия. «Без развитой кинематографической индустрии будет трудно пропагандировать присущие нашему государству ценности, показывать в нужном свете его образ. В России кино — это не только средство отражения действительности, но еще и способ формирования коллективной памяти. Поэтому задача возрождения кинематографа, прежде всего политическая — агитация, пропаганда и борьба с фальсификацией истории», — отметил эксперт. «Важнейшим идеологическим инструментом для воспитания патриотизма» называет кино и социальный психолог Алексей Рощин. Кроме того, отечественное кино позволяет сохранять свою «национальную идентичность», «не размывает ее под массовые стандарты Голливуда». «Путин поддерживает это направление, чтобы не поддаваться глобализации, и сохранять собственные национальные черты в кино. Идея возрождения студий в регионах — это разнообразие: в региональных киностудиях временами выходили хорошие картины», — резюмировал Рощин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В арсенале российских властей появилось особое «оружие» — кинематограф. Фильмы должны помочь государству сохранить национальную идентичность и противодействовать навязыванию западных ценностей, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой 18 января. Примеры успешного использования этой «мягкой силы» назвала сама глава Минкульта. Разговор с Любимовой президент Путин начал с темы реставрации памятников культуры. Министр признала, что это направление было «в кризисном состоянии». Сейчас реставрируются и архитектурные объекты культурного наследия, и музейные экспонаты, и «пленка» — кинохроника. Для развития этой отрасли в знаменитой Гнесинке снова началась подготовка мастеров, которые смогут реставрировать «уникальные музыкальные инструменты — Гварнери, Амати и Страдивари». Кроме того, возрождается ленинградская школа реставрации на базе Петергофа и Царского Села. Любимова также рассказала о возрождении «гастрольного плана». Теперь жители всех регионов могут побывать на выступлениях любого из 32 национальных коллективов, не выезжая из своих городов. При этом в регионах продолжается реализация нацпроекта «Культура», сообщила Любимова. «У нас нет невостребованных строчек [по мероприятиям проекта], на которые нам приходилось бы уговаривать губернаторов, чтобы они трудились в этом направлении. Это и дома культуры, и детские школы искусств, и детские театры, и кинозалы, и виртуальные концертные залы… Новые музыкальные инструменты — 38 тысяч», — рассказала министр. Все это, по словам Любимовой, жители глубинки ждали давно. «Я видел, как люди к этому [позитивно] относятся», — улыбнулся Путин. Успешным Любимова назвала проект «Пушкинская карта», который позволяет молодежи бесплатно посещать музеи и театры. В этом году в список добавились еще и кинотеатры, где молодые люди могут бесплатно посмотреть отечественные фильмы. И именно кинематограф стал темой, которая особо заинтересовала президента. Любимова рассказала, что российский кинематограф, по сути, еще молодой. Он начал развиваться с 2006 года. Но уже есть успехи на фестивалях в Каннах, в Венеции, Пекине, Иерусалиме и других. Созданы целые команды, которые «выросли и научились на международной арене отстаивать право представлять национальный кинематограф». «Сейчас очень важно, им сложно геополитически, они бьются, как наши спортсмены, и действительно побеждают», — отметила Любимова. Побеждают в том числе на интернет-киноплатформах. Министр привела в пример фильм «Серебряные коньки», который находится в топе по просмотрам в Мексике. Судя по отзывам зрителей, многие из них, вдохновившись картиной, мечтают побывать в Санкт-Петербурге, где и происходили события фильма. «Здесь очень важно, что, развивая туризм, кино оказывает [влияние] как мягкая сила», — заметила министр. Президент же напомнил о киностудии «Ленфильм», возрождение которой началось совсем недавно. «Материальная сторон дела — долговые обязательства и прочее? Все работает?» — спросил Путин. Любимова заверила, что с «Ленфильмом» «все лучше и лучше». И сообщила, что в России возрождается еще две киностудии — им. Горького в Москве и Свердловская киностудия. Все они получили господдержку, ведется реконструкция, есть команды, готовые снимать на них свое кино. В советские годы на территории современной России действовало более 20 студий, где снимались художественные, документальные, научные, учебные, мультипликационные фильмы. На текущий момент возрождены лишь «Мосфильм» и «Союзмультфильм». Однако власти понимают, что этого недостаточно, поскольку кино является одним из средств защиты национальных интересов, считают эксперты. По словам гендиректора Института инструментов политического анализа Александра Шпунта, «кино можно рассматривать как через призму культурной конкуренции, так и через призму [гибридной] войны». «Никто не ожидает, что „Ленфильм“ или „Свердловская киностудия“ будут конкурировать за кассу с голливудскими блокбастерами. Но ситуация меняется. В сознание детей начинают проникать культурные образы российской цивилизации. Во многом это произошло благодаря глобальному успеху мультфильмов „Маша и Медведь“, „Фиксики“, „Смешарики“», — считает Шпунт. Для государства кино является «мягкой силой» воздействия на сознание людей, подтверждает политолог Вячеслав Данилов. Причем, это касается как внутреннего, так и внешнего воздействия. «Без развитой кинематографической индустрии будет трудно пропагандировать присущие нашему государству ценности, показывать в нужном свете его образ. В России кино — это не только средство отражения действительности, но еще и способ формирования коллективной памяти. Поэтому задача возрождения кинематографа, прежде всего политическая — агитация, пропаганда и борьба с фальсификацией истории», — отметил эксперт. «Важнейшим идеологическим инструментом для воспитания патриотизма» называет кино и социальный психолог Алексей Рощин. Кроме того, отечественное кино позволяет сохранять свою «национальную идентичность», «не размывает ее под массовые стандарты Голливуда». «Путин поддерживает это направление, чтобы не поддаваться глобализации, и сохранять собственные национальные черты в кино. Идея возрождения студий в регионах — это разнообразие: в региональных киностудиях временами выходили хорошие картины», — резюмировал Рощин.