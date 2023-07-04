В школах Екатеринбурга начнут выращивать бройлеров

Птицефабрика «Рефтинская» выращивает не только цыплят, но и будущих аграриев

04 июля 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

«Рефтинская» приняла участие в федеральном проекте по открытию агроклассов в Свердловской области Фото: Московец Илья © URA.RU На птицефабрике «Рефтинской» ежедневно вылупляются десятки тысяч цыплят. Перед тем, как попасть в бройлерский цех «на наращивание», они успевают пройти несколько обработок, две вакцинации, финальный отбор. Сотрудникам помогают машины, развеивая миф о том, что сельхозпредприятие — это про деревянные сараи. Как устроен инкубационный цех «Рефтинской» и зачем птицефабрика привлекает школьников к сельхоздеятельности, открывая агроклассы и устанавливая птичники в школах, в репортаже URA.RU. Птицефабрика XXI века На территории птицефабрики находятся несколько цехов — племенной репродуктор, где курицы несут яйца, цех инкубации, цех бройлеров и цех убоя и переработки. Экскурсию, которую организовало руководство предприятия для школьников и журналистов, провели по самому «мимимишному» цеху, как назвали его ученики — инкубационному. Именно сюда каждый день привозят от 100 до 140 тысяч яиц, из которых через три недели вылупятся цыплята. Андрей Засыпкин уверен, что предприятие ждет большое будущее, поэтому уже сейчас здесь задумываются, как привлекать школьников на производство Фото: Московец Илья © URA.RU «Бытует мнение, что сельскохозяйственное предприятие — это деревянные сараи с неприятным запахом, но это миф. Современное птицеводство — это высокопроизводительный технологический бизнес. Это модно, престижно и дальновидно. И именно это мы и хотим донести до школьников, чтобы в будущем они приходили работать именно к нам», — отмечает гендиректор «Рефтинской» Андрей Засыпкин. Вместе с РУДН предприятие включилось в образовательный проект, в рамках которого в двух школах Екатеринбурга — №137 и №142, где уже оборудованы агроклассы, установят уменьшенные копии птичников и поселят птенцов. Два месяца школьники под руководством специалистов будут изучать особенности биологии птицы, цифровые технологии в ее селекции, научатся управлять микроклиматом, процессами инкубации, кормления и поения. «Ученики смогут проследить весь цикл развития — от птенца до курицы. Им это будет полезно», — добавляет Засыпкин. От эмбриона до птенца В инкубационных шкафах яйца переворачивают сбоку набок, чтобы эмбрионы развивались равномерно Фото: Московец Илья © URA.RU В инкубационный цех ежедневно попадает от 100 до 140 тысяч яиц, из них из 80% через несколько недель вылупятся цыплята. Первым делом яйца, привезенные в картонных ячейках из репродуктора, проходят дезинфекцию в камере газации, а после этого сортировку. Специальный аппарат присосками поднимает яйца и по весу определяет, какие из них пустые, отправляя в брак. Хорошие яйца укладывают в пластиковые ящики острой стороной вниз — чтобы эмбрион развивался правильно — и отправляют в инкубационные шкафы, где на протяжении 18,5 дней эмбрионы вызревают в условиях, максимально приближенных к природным. Лотки периодически поворачивают, под углом 45 градусов, это обеспечивает яйцам равномерность температуры и влажности. При любом отклонении включается световой и звуковой сигнал. Спустя 18,5 дней яйца перекладывают в выводные машины и перед тем, как они окончательно дозреют, просвечивают рентгеном, чтобы получить информацию о состоянии эмбрионов. Неоплодотворенные и яйца с погибшими эмбрионами отсеивают, а оставшиеся отправляют на вакцинацию. «Все вакцины щадящие, легкие, и когда цыпленок будет расти, мясо у него уже будет чистое, здоровое, нормальное. Никаких антибиотиков мы не даем, не колем», — добавляет ветеран предприятия Светлана Скопина. Путь цыплят по конвейерной ленте длится несколько минут, но за это время они успевают прожить многое Фото: Московец Илья © URA.RU Специальный аппарат иголкой протыкает одновременно десятки яиц, вводя препарат, а после яйца снова отправляют в инкубационные шкафы, где будут находиться еще три дня. Рождение Птенцы вылупляются ночью. Утром ящики, где каждый кишит десятками цыплят и развалившейся скорлупой, забирают из инкубационных шкафов и отвозят на сортировку и повторную вакцинацию. Цыплят ждет полоса препятствий — их вместе со скорлупой высыпают на конвейер, в конце которого специальная решетка. Птенцы падают через прутья вниз и попадают на следующий уровень, а скорлупа идет дальше. Птицеводы вдоль ленты внимательно смотрят на птенцов, убирая раненных, мертвых и слабых. Здоровые попадают на круговой конвейер, вдоль которого стоят несколько человек и быстрыми движениями берут цыплят с ленты и прикладывают их шеей к игле. Движение отточены настолько, что на вакцинацию одного птенца уходит 1-2 секунды. Школьники интересуются, не больно ли птенцам. Сотрудники уверены, что нет, и небольшая встряска полезна даже новорожденному младенцу, поэтому их и бьют по попе. После вакцинации цыплят рассыпают по ящикам и на автотранспорте отправляют в цех бройлеров, где их ждет 40 дней беззаботной жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На птицефабрике «Рефтинской» ежедневно вылупляются десятки тысяч цыплят. Перед тем, как попасть в бройлерский цех «на наращивание», они успевают пройти несколько обработок, две вакцинации, финальный отбор. Сотрудникам помогают машины, развеивая миф о том, что сельхозпредприятие — это про деревянные сараи. Как устроен инкубационный цех «Рефтинской» и зачем птицефабрика привлекает школьников к сельхоздеятельности, открывая агроклассы и устанавливая птичники в школах, в репортаже URA.RU. На территории птицефабрики находятся несколько цехов — племенной репродуктор, где курицы несут яйца, цех инкубации, цех бройлеров и цех убоя и переработки. Экскурсию, которую организовало руководство предприятия для школьников и журналистов, провели по самому «мимимишному» цеху, как назвали его ученики — инкубационному. Именно сюда каждый день привозят от 100 до 140 тысяч яиц, из которых через три недели вылупятся цыплята. «Бытует мнение, что сельскохозяйственное предприятие — это деревянные сараи с неприятным запахом, но это миф. Современное птицеводство — это высокопроизводительный технологический бизнес. Это модно, престижно и дальновидно. И именно это мы и хотим донести до школьников, чтобы в будущем они приходили работать именно к нам», — отмечает гендиректор «Рефтинской» Андрей Засыпкин. Вместе с РУДН предприятие включилось в образовательный проект, в рамках которого в двух школах Екатеринбурга — №137 и №142, где уже оборудованы агроклассы, установят уменьшенные копии птичников и поселят птенцов. Два месяца школьники под руководством специалистов будут изучать особенности биологии птицы, цифровые технологии в ее селекции, научатся управлять микроклиматом, процессами инкубации, кормления и поения. «Ученики смогут проследить весь цикл развития — от птенца до курицы. Им это будет полезно», — добавляет Засыпкин. В инкубационный цех ежедневно попадает от 100 до 140 тысяч яиц, из них из 80% через несколько недель вылупятся цыплята. Первым делом яйца, привезенные в картонных ячейках из репродуктора, проходят дезинфекцию в камере газации, а после этого сортировку. Специальный аппарат присосками поднимает яйца и по весу определяет, какие из них пустые, отправляя в брак. Хорошие яйца укладывают в пластиковые ящики острой стороной вниз — чтобы эмбрион развивался правильно — и отправляют в инкубационные шкафы, где на протяжении 18,5 дней эмбрионы вызревают в условиях, максимально приближенных к природным. Лотки периодически поворачивают, под углом 45 градусов, это обеспечивает яйцам равномерность температуры и влажности. При любом отклонении включается световой и звуковой сигнал. Спустя 18,5 дней яйца перекладывают в выводные машины и перед тем, как они окончательно дозреют, просвечивают рентгеном, чтобы получить информацию о состоянии эмбрионов. Неоплодотворенные и яйца с погибшими эмбрионами отсеивают, а оставшиеся отправляют на вакцинацию. «Все вакцины щадящие, легкие, и когда цыпленок будет расти, мясо у него уже будет чистое, здоровое, нормальное. Никаких антибиотиков мы не даем, не колем», — добавляет ветеран предприятия Светлана Скопина. Специальный аппарат иголкой протыкает одновременно десятки яиц, вводя препарат, а после яйца снова отправляют в инкубационные шкафы, где будут находиться еще три дня. Птенцы вылупляются ночью. Утром ящики, где каждый кишит десятками цыплят и развалившейся скорлупой, забирают из инкубационных шкафов и отвозят на сортировку и повторную вакцинацию. Цыплят ждет полоса препятствий — их вместе со скорлупой высыпают на конвейер, в конце которого специальная решетка. Птенцы падают через прутья вниз и попадают на следующий уровень, а скорлупа идет дальше. Птицеводы вдоль ленты внимательно смотрят на птенцов, убирая раненных, мертвых и слабых. Здоровые попадают на круговой конвейер, вдоль которого стоят несколько человек и быстрыми движениями берут цыплят с ленты и прикладывают их шеей к игле. Движение отточены настолько, что на вакцинацию одного птенца уходит 1-2 секунды. Школьники интересуются, не больно ли птенцам. Сотрудники уверены, что нет, и небольшая встряска полезна даже новорожденному младенцу, поэтому их и бьют по попе. После вакцинации цыплят рассыпают по ящикам и на автотранспорте отправляют в цех бройлеров, где их ждет 40 дней беззаботной жизни.