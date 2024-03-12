Одна фраза Махонина стала сигналом к отставкам министров

Какие пермские чиновники рискуют лишиться должностей из-за отсутствия блеска в глазах

12 марта 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Махонин заставляет чиновников выкладываться на полную силу Фото: Сергей Русанов © URA.RU После выборов президента в Пермском крае готовятся несколько кадровых рокировок в правительстве. В зоне риска — глава минЖКХ Артем Балахнин, директор фонда капремонта Владимир Хлебников, вице-премьеры Дмитрий Самойлов, Сергей Никифоров и Александр Борисов. Также вновь звучит фамилия министра образования Раисы Кассиной. После того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 11 марта дал понять, что после выборов президента не исключены рокировки в кабинете министров, в политтусовке начали выдвигать версии о чиновниках в зоне риска. Глава Прикамья заявил, что с несколькими чиновниками он тет-а-тет уже обсуждал вопросы снижения их эффективности. Махонин, впрочем, сформулировал это как пропажу блеска в глазах у некоторых коллег. И заявил, что если члены правительства собираются работать дальше, то им надо взбодрится, поскольку задач после выборов президента будет много. «Возможно обновление правительства», — сделали вывод в политэлитах региона после этих слов Махонина. Источник, близкий к краевым властям, подтвердил, что к некоторым членам кабмина есть вопросы. И их фамилии неочевидны. «Махонин очень требовательный и реально заставляет выкладываться по полной» — отметил он. Инсайдеры в политэлитах считают, что среди претендентов на ротацию — министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин, вице-премьеры Дмитрий Самойлов и Александр Борисов. «Борисов в последнее время не в фаворе», — отметил один из инсайдеров. Самойлов же всегда был на вторых ролях — подчиненные ему министры культуры, образования, спорта как правило все вопросы решали с главой региона напрямую, минуя Самойлова. Самойлова «доставали» только на заседания оргкомитета «Пермь-300», где он отчитывался о текущей работе в этом направлении. Юбилей прошел, чем занимается сейчас Самойлов никто не понимает. Проблема в том, что Самойлов тесно связан с олигархом Андреем Кузяевым, и убрать его можно только по согласованию с ним. Такая же история у Александра Борисова — он является протеже депутата заксобрания и председателя совета директоров «Метафракса» Армена Гарсляна. Но позиции Гарсляна после национализации завода стали менее прочными: постоянно муссируются слухи, что скоро он уйдет из этого бизнеса и уедет из региона. Ротация в правительстве пройдет в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Непонятны перспективы Сергея Никифорова (курирует соцзащиту и медицину). Считалось, что в регион в 2019 году он попал благодаря протекции Ростеха. Никифоров работал на «Пермском моторном заводе» вместе с Дмитрием Овсянниковым. В 2017 году Никифоров стал советником Овсянникова, когда тот занял пост губернатора Севастополя. Сейчас Овсянникова в Лондоне обвиняют в отмывании денег и нарушении санкционного режима. «Никифоров всегда был человеком Овсянникова. Сейчас эта связь может пойти ему во вред. Для пермских политэлит он чужой, работал он здесь только благодаря протекции крупной госкомпании. Но не исключено, что на фоне скандала с Овсянниковым отношение этой корпорации к Никифорову изменится», — рассуждает источник. Также среди претендентов на смену деятельности звучит фамилия директора фонда капремонта Владимира Хлебникова. Фонд под его руководством часто оказывается в центре публичных скандалов, претензии к выполнению программы у часто озвучивают депутаты заксобрания. Есть вопросы и к Артему Балахнину — он не справляется с министерскими обязанностями и «слабоват для этой должности», отмечают инсайдеры. И добавляют, что вице-премьер Андрей Кокорев (ЖКХ и благоустройство) пост сохранит: осенью была информация о том, что он уйдет по состоянию здоровья. Здоровье чиновника выправилось. Среди менее вероятных вариантов звучит фамилии главы минсоца Павла Фокина. Дело в том, что Махонин сделал заявление о пропавшем блеске в глаза именно после его доклада о ситуации с занятостью в Прикамье. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора. На момент публикации ответ не был получен. На фоне слухов о ротации в кабмине вновь вспомнили о министре образования Раисе Кассиной. Она якобы давно не против уйти на пенсию. «Но она лучшая, ее сложно заменить», — отмечает инсайдер. Другой источник уверяет, что Кассина не может уйти с поста по личным причинам: ей нужна министерская зарплата. А поскольку претензий к ней нет, то она может работать столько, сколько захочет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После выборов президента в Пермском крае готовятся несколько кадровых рокировок в правительстве. В зоне риска — глава минЖКХ Артем Балахнин, директор фонда капремонта Владимир Хлебников, вице-премьеры Дмитрий Самойлов, Сергей Никифоров и Александр Борисов. Также вновь звучит фамилия министра образования Раисы Кассиной. После того, как губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства 11 марта дал понять, что после выборов президента не исключены рокировки в кабинете министров, в политтусовке начали выдвигать версии о чиновниках в зоне риска. Глава Прикамья заявил, что с несколькими чиновниками он тет-а-тет уже обсуждал вопросы снижения их эффективности. Махонин, впрочем, сформулировал это как пропажу блеска в глазах у некоторых коллег. И заявил, что если члены правительства собираются работать дальше, то им надо взбодрится, поскольку задач после выборов президента будет много. Инсайдеры в политэлитах считают, что среди претендентов на ротацию — министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин, вице-премьеры Дмитрий Самойлов и Александр Борисов. «Борисов в последнее время не в фаворе», — отметил один из инсайдеров. Самойлов же всегда был на вторых ролях — подчиненные ему министры культуры, образования, спорта как правило все вопросы решали с главой региона напрямую, минуя Самойлова. Самойлова «доставали» только на заседания оргкомитета «Пермь-300», где он отчитывался о текущей работе в этом направлении. Юбилей прошел, чем занимается сейчас Самойлов никто не понимает. Проблема в том, что Самойлов тесно связан с олигархом Андреем Кузяевым, и убрать его можно только по согласованию с ним. Такая же история у Александра Борисова — он является протеже депутата заксобрания и председателя совета директоров «Метафракса» Армена Гарсляна. Но позиции Гарсляна после национализации завода стали менее прочными: постоянно муссируются слухи, что скоро он уйдет из этого бизнеса и уедет из региона. Непонятны перспективы Сергея Никифорова (курирует соцзащиту и медицину). Считалось, что в регион в 2019 году он попал благодаря протекции Ростеха. Никифоров работал на «Пермском моторном заводе» вместе с Дмитрием Овсянниковым. В 2017 году Никифоров стал советником Овсянникова, когда тот занял пост губернатора Севастополя. Сейчас Овсянникова в Лондоне обвиняют в отмывании денег и нарушении санкционного режима. «Никифоров всегда был человеком Овсянникова. Сейчас эта связь может пойти ему во вред. Для пермских политэлит он чужой, работал он здесь только благодаря протекции крупной госкомпании. Но не исключено, что на фоне скандала с Овсянниковым отношение этой корпорации к Никифорову изменится», — рассуждает источник. Также среди претендентов на смену деятельности звучит фамилия директора фонда капремонта Владимира Хлебникова. Фонд под его руководством часто оказывается в центре публичных скандалов, претензии к выполнению программы у часто озвучивают депутаты заксобрания. Есть вопросы и к Артему Балахнину — он не справляется с министерскими обязанностями и «слабоват для этой должности», отмечают инсайдеры. И добавляют, что вице-премьер Андрей Кокорев (ЖКХ и благоустройство) пост сохранит: осенью была информация о том, что он уйдет по состоянию здоровья. Здоровье чиновника выправилось. На фоне слухов о ротации в кабмине вновь вспомнили о министре образования Раисе Кассиной. Она якобы давно не против уйти на пенсию. «Но она лучшая, ее сложно заменить», — отмечает инсайдер. Другой источник уверяет, что Кассина не может уйти с поста по личным причинам: ей нужна министерская зарплата. А поскольку претензий к ней нет, то она может работать столько, сколько захочет.