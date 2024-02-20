Экс-губернатор Севастополя освобожден под залог в Лондоне

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Овсянников Дмитрий, Овсянников Дмитрий
Лондонский суд освободил Дмитрия Овсянникова под залог Фото:

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог по решению судьи Королевского суда района Сазерк. Рассмотрение дела назначено на 10 марта 2025 года в лондонском суде.

«Экс-губернатор Севастополя Овсянников освобожден под залог», — передает решение судьи ТАСС. Отмечается, что рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года в суде Лондона.

Экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне 22 января. В Великобритании его обвиняют в отмывании денег и нарушении положений о санкциях. URA.RU подробнее рассказывало о чиновнике в своем материале.

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Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог по решению судьи Королевского суда района Сазерк. Рассмотрение дела назначено на 10 марта 2025 года в лондонском суде. «Экс-губернатор Севастополя Овсянников освобожден под залог», — передает решение судьи ТАСС. Отмечается, что рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года в суде Лондона. Экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне 22 января. В Великобритании его обвиняют в отмывании денег и нарушении положений о санкциях. URA.RU подробнее рассказывало о чиновнике в своем материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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