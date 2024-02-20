Экс-губернатор Севастополя освобожден под залог в Лондоне

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог по решению судьи Королевского суда района Сазерк. Рассмотрение дела назначено на 10 марта 2025 года в лондонском суде.
«Экс-губернатор Севастополя Овсянников освобожден под залог», — передает решение судьи ТАСС. Отмечается, что рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года в суде Лондона.
Экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне 22 января. В Великобритании его обвиняют в отмывании денег и нарушении положений о санкциях. URA.RU подробнее рассказывало о чиновнике в своем материале.
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