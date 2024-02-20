Экс-губернатор Севастополя освобожден под залог в Лондоне

20 февраля 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Лондонский суд освободил Дмитрия Овсянникова под залог Фото: Пресс-служба Дмитрия Овсянникова © URA.RU Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог по решению судьи Королевского суда района Сазерк. Рассмотрение дела назначено на 10 марта 2025 года в лондонском суде. «Экс-губернатор Севастополя Овсянников освобожден под залог», — передает решение судьи ТАСС. Отмечается, что рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года в суде Лондона. Экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне 22 января. В Великобритании его обвиняют в отмывании денег и нарушении положений о санкциях. URA.RU подробнее рассказывало о чиновнике в своем материале.

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников освобожден под залог по решению судьи Королевского суда района Сазерк. Рассмотрение дела назначено на 10 марта 2025 года в лондонском суде. «Экс-губернатор Севастополя Овсянников освобожден под залог», — передает решение судьи ТАСС. Отмечается, что рассмотрение дела по существу назначено на 10 марта 2025 года в суде Лондона. Экс-губернатор Севастополя и бывший заместитель управляющего директора АО «ОДК — Пермские моторы» Дмитрий Овсянников был задержан в Лондоне 22 января. В Великобритании его обвиняют в отмывании денег и нарушении положений о санкциях. URA.RU подробнее рассказывало о чиновнике в своем материале.