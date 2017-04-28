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28 апреля 2017
27 апреля 2017
21:24  27 апреля 2017 0

«Кто поддерживает войну, тот поддерживает культуру смерти». Президент Боливии о войне в Сирии

Президент Боливии обвинил США в дестабилизации ближневосточных режимовФОТО: Reuters

Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в попытке захвата природных ресурсов других стран и разжигании конфликтов на Ближнем Востоке. Политик также отметил, что Вашингтон систематически нарушает установленные правила ООН.

В ходе интервью телеканалу RT Моралес заявил, что страны Запада виновны в гибели мирных жителей Ирака и Ливии и крахе политических систем ряда стран в регионе. По мнению главы Боливии, американский проект мирной глобализации давно себя исчерпал и теперь они решили завоевывать неугодные страны путем прямого военного вмешательства.

«Сирия — это стратегический пункт, откуда можно контролировать Ближний Восток. Я убеждён, что в окрестностях Сирии находится 30% всех углеводородных ресурсов планеты. Капиталистические страны уже не используют для достижения этих целей ни свободный рынок, ни глобализацию, теперь их путь — военное вмешательство. И вновь подтверждается то, что я говорил в ООН: «Кто поддерживает капиталистический строй, тот поддерживает войну, а кто поддерживает войну, тот поддерживает культуру смерти», — заявил Моралес.

Глава Боливии также подчеркнул, что в данный момент человечеству необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, и призвал мировые СМИ как можно подробнее рассказывать о возможных последствиях применений атомных бомб, в частности, на Корейском полуострове.

Сергей Макеев
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