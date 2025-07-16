Италия вышла из хитрого плана Трампа по Украине

Италия не будет принимать участие в американской инициативе по закупке вооружения для Украины из-за отсутствия финансовых ресурсов. Об этом сообщило итальянское издание Stampa со ссылкой на источники в правительстве страны.
«Италия не будет придерживаться такой стратегии, по словам руководства нашего правительства. Не только потому, что системы вооружения, уже переданные Киеву, основаны на иных технологических конфигурациях (Samp-T — итальяно-французского производства — прим. URA.RU), но прежде всего потому, что, в отличие от Германии, у Италии практически не существует бюджетного пространства, которое бы Италия могла направить на операцию такого типа», — отмечает Stampa. Ранее канцлер Фридрих Мерц сообщил о планах приобрести у Штатов системы противовоздушной обороны Patriot с целью последующей передачи их Украине.
Источники газеты уточняют, что на данный момент единственная крупная закупка вооружений у США, запланированная Италией, касается партии истребителей F-35. Эти поставки рассчитаны на следующее десятилетие и не связаны с поддержкой Украины.
Также В публикации отмечается, что аналогичную позицию заняла Франция. По информации издания Politico, Париж также не планирует участвовать в закупке вооружений США для Украины, делая ставку на развитие собственного оборонного производства.
На июньском саммите НАТО были достигнуты договоренности, согласно которым страны альянса обязались приобретать вооружения, произведенные в США, для последующих поставок Киеву. Отмечается, что процесс реализации сделки пока находится на начальной стадии.
По данным издания Politico, новая схема поставок вооружения вызвала обеспокоенность среди ряда стран НАТО. Представители альянса считают, что при таком распределении финансовой нагрузки и организации процесса передача вооружений может затянуться на длительный срок.
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