Главком НАТО требует больше танков для «сдерживания» России в Европе

07:15 03 мая 2017 0

НАТО хочет выставить больше танков в Европе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

НАТО необходимо увеличить бронетанковые силы в Европе для «сдерживания все более агрессивной России». Об этом заявил главком НАТО генерал Кертис Скапарротти.

По словам Скапарротти, отвечающего за военные операции США в Европе, Россия представлена на континенте тяжелой техникой, альянсу в связи с этим необходимо больше противотанковой техники. «Чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию», — приводит слова генерала РБК со ссылкой на The Hill.

Вооруженные силы США в Европе, которые сейчас включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду, по мнению генерала, вскоре должны увеличиться. При этом Скапарротти предлагает отправить в Европу больше военных инженеров, а также солдат авиационной бригады.

На данный момент у США в Европе находится военный контингент численностью примерно 62 тысячи человек.