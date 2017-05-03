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03 мая 2017
02 мая 2017
07:15  03 мая 2017 0

Главком НАТО требует больше танков для «сдерживания» России в Европе

Гонка героев 2016. Екатеринбург, сухопутные войска, бронетехника, война, танк, тяжелое вооружение, Т-72Б3
НАТО хочет выставить больше танков в ЕвропеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

НАТО необходимо увеличить бронетанковые силы в Европе для «сдерживания все более агрессивной России». Об этом заявил главком НАТО генерал Кертис Скапарротти.

По словам Скапарротти, отвечающего за военные операции США в Европе, Россия представлена на континенте тяжелой техникой, альянсу в связи с этим необходимо больше противотанковой техники. «Чтобы убедиться, что у нас есть сила достаточного размера, которая позволит нам сдержать Россию», — приводит слова генерала РБК со ссылкой на The Hill.

Вооруженные силы США в Европе, которые сейчас включают в себя две бригадные боевые группы и одну ротационную бригаду, по мнению генерала, вскоре должны увеличиться. При этом Скапарротти предлагает отправить в Европу больше военных инженеров, а также солдат авиационной бригады.

На данный момент у США в Европе находится военный контингент численностью примерно 62 тысячи человек.

Нина Калинина
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