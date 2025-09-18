Российский посол дал прогноз о передаче Польше ядерного оружия

Франция не станет предоставлять Польше ядерное оружие. Такое заявление сделал посол России в Париже Алексей Мешков.
«Я не представляю, чтобы они пошли на передачу ядерного оружия какой-то третьей стране», — заявил Мешков в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что французская сторона крайне бережно относится к своему ядерному арсеналу и не намерена делиться им с другими государствами.
Дипломат отметил, что даже несмотря на возможное сотрудничество Франции с Великобританией в рамках ядерной программы, передача оружия третьим странам представляется абсолютно невозможной. Он подчеркнул, что подобный сценарий исключен.
Что касается заявления польского президента Кароля Навроцкого о желании получить доступ к ядерному оружию, посол назвал его не заслуживающим серьезного комментария. Мешков указал, что подобные высказывания демонстрируют недостаточное понимание вопросов нераспространения ядерного оружия и международных договоренностей в этой сфере.
