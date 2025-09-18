Российский посол дал прогноз о передаче Польше ядерного оружия

Посол России Мешков: Париж не станет передавать Польше ядерное оружие
Франция дорожит своим ядерным оружием, заявил Мешков
Франция дорожит своим ядерным оружием, заявил Мешков

Франция не станет предоставлять Польше ядерное оружие. Такое заявление сделал посол России в Париже Алексей Мешков.

«Я не представляю, чтобы они пошли на передачу ядерного оружия какой-то третьей стране», — заявил Мешков в эфире телеканала «Россия-24». Он добавил, что французская сторона крайне бережно относится к своему ядерному арсеналу и не намерена делиться им с другими государствами.

Дипломат отметил, что даже несмотря на возможное сотрудничество Франции с Великобританией в рамках ядерной программы, передача оружия третьим странам представляется абсолютно невозможной. Он подчеркнул, что подобный сценарий исключен.

Что касается заявления польского президента Кароля Навроцкого о желании получить доступ к ядерному оружию, посол назвал его не заслуживающим серьезного комментария. Мешков указал, что подобные высказывания демонстрируют недостаточное понимание вопросов нераспространения ядерного оружия и международных договоренностей в этой сфере.

