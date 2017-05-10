{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,54
Динамика за 2 недели
Евро 64,24
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
10 мая 2017
12:01  10 мая 2017 5

Большинство россиян не верит декларациям чиновников

Форум
Россияне не верят чиновникам из-за скандаловФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Почти две трети россиян (больше 60%) уверены, что в декларациях высших государственных чиновников, а также членов Совета Федерации и депутатов Госдумы указаны не все доходы и данные о собственности.

Только каждый пятый житель страны считает, что в документах чиновников представлена полная или почти вся информация о доходах и имуществе. Затруднились с ответом 19% респондентов.

Опрошенные считают, что чиновники «переводят основные доходы на своих родственников, выводят свою собственность за границу. Половина респондентов уверена, что образ жизни представителей власти не соответствует заявленным доходам, которые они официально получают, пишет издание «Русская Планета».

Четверть участников опроса аргументирует свою позицию тем, что в средствах массовой информации регулярно появляются материалы о возбуждении уголовных дел, связанных с незаконными доходами чиновников, а также с коррупционными скандалами и хищениями бюджетных денег.

Самый большой доход среди депутатов Госдумы показал единоросс Андрей Палкин, он заработал за прошлый год свыше 678 млн рублей, напоминает «Национальная служба новостей». Доход президента страны и премьера составил по 8 млн рублей.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров