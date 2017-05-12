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Главные новости Челябинской области
13:12  12 мая 2017 0

Челябинские заводы засадят деревьями. Идею Дубровский подсмотрел в Индии. ФОТО

Дубровский высадил сосны в городском боруФото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинский губернатор Борис Дубровский предложил создать «зеленый пояс» из деревьев вокруг промышленных предприятий. Такую инициативу он озвучил на акции «Всероссийский день посадки леса» в городском бору, сообщили «URA.RU» в пресс-службе главы региона.

«Удивительно, что такое явление, как бор, есть в таком крупном городе, как Челябинск. Его надо беречь! Недавно я был с рабочим визитом в Индии. Там вокруг и внутри предприятий есть зеленые насаждения для защиты от негативных выбросов металлургической промышленности. В Челябинске тоже стоит задуматься о том, что мы можем сделать зеленый пояс вокруг наших промышленных предприятий», — сказал губернатор.

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Учащиеся школьных лесничеств вместе с Дубровским посадили деревья на 1,8 гектара. Этот участок входит в территорию в 15 гектаров, сгоревших во время пожара в 2010 году. «Погибшие деревья выпиливаются, вывозятся, готовится почва и вручную высаживается новый лес», — отметил начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов.

В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» в Челябинской области высадят более 400 тыс. сеянцев и саженцев березы, боярышника, дуба, ели, клена, липы, лиственницы, розы, рябины, сирени, сосны и шиповника.

Вместе с тем многие горожане возмущены вырубкой сосен под строительство комплекса спортивных и коммерческих сооружений в районе Центрального стадиона. Этот участок граничат с городским бором, но официально не входит в него. Все спиленные деревья, как водится в таких случаях, признаны больными.

Сергей Леонов
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