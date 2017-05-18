14:54 18 мая 2017 1

Арендодатели уверяют, что компания депутата Конькова выгоняет их на улицу из-за мнимых долгов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Странная история происходит в Екатеринбурге — структуры депутата облдумы Владимира Конькова, который сам много раз жаловался на несправедливость, пытаются выгнать небольшого предпринимателя из помещения, которое он занимал несколько лет. Хотя между структурами есть официальный договор, многое решается на словах и с использованием силовых методов. Теперь небольшому бизнесу придется съезжать — они не видят в себе сил противостоять огромной бизнес-структуре.

«Сигарный клуб», принадлежащий предпринимателю Евгении Шухарт, арендует часть здания на углу Чапаева и Декабристов — это объект культурного наследия «Усадьба М.А. Нурова». Помещения снимают с 2011 года у структур, входящих в бизнес-империю депутата облдумы Владимира Конькова. За площадь около 100 тысяч кв. метров компания платит около 65 тысяч рублей. (Документ). Коммунальные платежи, как обычно, идут плюсом к арендной плате. Первая сумма зафиксирована в договоре, а вот платежи коммуналке нет.

«Видимо, захотелось с нас денег взять побольше. А договор у нас зарегистрирован, никак его не изменить до 2019 года. И тогда нам стали коммуналку взвинчивать. Дошло до того, что коммунальные платежи стала составлять 45 тысяч рублей в месяц. Расшифровать — откуда берутся такие суммы — представители арендатора тоже не смогли. Ни разу не снимали и не сверяли показания счетчиков — хотя приборы учета стоят у нас с самого заезда в это помещение», — рассказывает супруг Евгении, предприниматель Сергей Рябов.

Представители «Сигарного клуба» решили платить среднюю по городу цену и примерно такую же, как в их втором магазине, что находится в самом центре города, на Ленина. Долгое время продолжалось именно такая ситуация, но потом все изменилось — с «Сигарного клуба» стали требовать задолженность в размере более полумиллиона рублей.

«Я связываю это с тем, что отдел по работе с арендаторами возглавила дочь основателя корпорации „Маяк“ Владимира Конькова, Марина Сухановская. Ее позиция такова — платите по нашим счетам. Что-то не нравится — уезжайте», — говорит Рябков. В самой компании отрицают, что с ее приходом что-то изменилось в отношении к арендаторам: «Мы и так очень долго терпели неплатежи со стороны этой организации. Марина Владимировна просто стала поднимать данные по старой задолженности», — поясняет пресс-секретарь корпорации Дмитрий Стародубцев.

Высшей точкой конфликта Рябков считает ситуацию, которая произошла в их помещении на прошлой неделе. «Пришел на работу с утра продавец, а дверь просто заварена. Она и не знает, что делать, вызывает меня, поехали в офис компании. Там к нам отнеслись совершенно по-хамски, говорят, что вся переписка между двумя нашими компаниями «ушла в песок», — говорит Рябков. — Когда мы спрашиваем — а что делать с нашими затратами по ремонту, по прокладке сигнализации, даже по выводу, извините, крыс, — нам не могут ничего ответить. Просто пожимают плечами. Все на словах, нет никаких документов. Договориться невозможно. Действуют как в 90-е — проводку у нас обрезают, пугают продавцов, говорят по-хамски, меня со встречи охрана выводила.

В «Маяке» в свою очередь уверяют, что это «Сигарный клуб» не хочет платить, у организации нет никаких документов, а договориться с ними невозможно. «Мы подали иск в Арбитражный суд о взыскании задолженности в размере 500 тысяч рублей. Шухарт приехала в компанию и подписала документы с признанием задолженности. Также подписано уведомление о расторжении договора аренды со следующей недели, им придется съехать», — говорит представитель корпорации Дмитрий Стародубцев.

«Мы всегда готовы были платить, и готовы погасить задолженность, но после сверки приборов учетов. Никто не отказывается от оплаты. Но вот сумма меняется — начинал «Маяк» с полумиллиона, теперь эта сумма — около 200 тысяч», — говорит Рябков. Предприниматель уверен, что их фактически принуждают расторгнуть договор. «И, видимо, придется съезжать, — коротко говорит Евгения Шухарт.