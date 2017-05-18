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Главные новости Челябинской области
12:46  18 мая 2017 0

У полиции забрали дело избитого в челябинском магазине инвалида

Скандал уже давно вышел за границы Южного УралаФото: старница ЧОП "Витязь", "ВК"

Челябинский СКР изъял у полиции материалы проверки жестокого избиения инвалида II группы Елизара Кудымова, сообщили «URA.RU» в ведомстве. В отношении сотрудника ЧОП «Витязь» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий с применением насилия).

27-летний охранник будет дожидаться конца следствия под подпиской о невыезде. Сейчас следователи изучают причастность к происшедшему его коллег.

По информации «URA.RU», 24 апреля инвалида, пребывающего подшофе, как минимум дважды выводили из помещения супермаркета «Проспект» на ул. Салютной, 27. Когда он вернулся в очередной раз, сотрудники магазина вызвали группу быстрого реагирования ЧОП «Витязь», имеющего контракт на охрану с торговой сетью.

Прибывшие на вызов чоповцы завели 41-летнего инвалида в подсобку и решили проблему по-своему. Как показала доследственная проверка, перенесший ряд тяжелых операций мужчина получил не менее 30 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Кровоподтеки и ссадины были зафиксированы при медицинском освидетельствовании, также потерпевший пожаловался на пропажу денег, но поданное почти месяц назад заявление хода так и не получило. Ситуация изменилась, когда в сеть попала видеозапись избиения.

В охранном предприятии пока воздерживаются от комментариев по поводу инцидента.

Владимир Васин
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