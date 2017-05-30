{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
29 мая 2017
11:14  30 мая 2017 0

«Она как Волочкова уже!» Жену известного футболиста затравили за слишком длинные ноги. ФОТО

Девушка не нашла понимания у поклонниковФото: Instagram Марии Погребняк

Подписчики Instagram жены футболиста Павла Погребняка Марии раскритиковали женщину за слишком длинные ноги на фотографии. Поклонники уверены — это фотошоп.

«На предыдущем видео ноги одной длины… На фото другой», — заметила yana200609.

«Она как Волочкова уже. Та на шпагате вечно и с камушками на груди, эта, типо, ноги длинные. Даже обувь у них похожая. Неужели это считается красиво?» — недоумевает tatyanatuchka.

В интервью порталу Woman’s day Мария Погребняк рассказала, что все дело в особом ракурсе съемки.

«Этот снимок сделан снизу, поэтому фотошоп здесь вряд ли нужен. Эффект оптического обмана, не более. К невоспитанным же людям я давно привыкла», — ответила женщина.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров