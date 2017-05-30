11:14 30 мая 2017 0

Девушка не нашла понимания у поклонников Фото: Instagram Марии Погребняк

Подписчики Instagram жены футболиста Павла Погребняка Марии раскритиковали женщину за слишком длинные ноги на фотографии. Поклонники уверены — это фотошоп.

«На предыдущем видео ноги одной длины… На фото другой», — заметила yana200609.

«Она как Волочкова уже. Та на шпагате вечно и с камушками на груди, эта, типо, ноги длинные. Даже обувь у них похожая. Неужели это считается красиво?» — недоумевает tatyanatuchka.

В интервью порталу Woman’s day Мария Погребняк рассказала, что все дело в особом ракурсе съемки.

«Этот снимок сделан снизу, поэтому фотошоп здесь вряд ли нужен. Эффект оптического обмана, не более. К невоспитанным же людям я давно привыкла», — ответила женщина.