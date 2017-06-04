В США полиция задержала наркодилера в прямом эфире. ВИДЕО

05:27 04 июня 2017 0

Барыгу из Флориды сгубило хвастовство Фото: Ken Teegardin/Flickr

В американском штате Флорида полиция ворвалась в дом мужчины, который хвастался бесчисленным количеством денег в ходе прямой трансляции в Facebook.

22-летний Бреон Холлингс решил продемонстрировать своим друзьям крупную сумму денег и принялся пересчитывать купюры, приговаривая: «Им нет конца, ребята, им нет конца». Спустя короткий промежуток времени дверь квартиры несостоявшегося миллионера вскрыл наряд полиции, после чего молодой человек был арестован по подозрению в хранении и продаже наркотиков.

В ходе обыска у Холлингса были обнаружены наркотические вещества, пистолет, а также боеприпасы, сообщает «Газета.ру».