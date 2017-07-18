{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
21:00  18 июля 2017 0

Басков женится, поножовщина депутатов, фестиваль Холи. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Красочный бум. Екатеринбург, краски, праздник холи
На прошлогоднем фестивале Холи подростки громили полицейские автомобили, выкрикивая тюремный слоган «АУЕ!» («Арестантский удел един»)Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, куда мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

На календаре 18 июля. И вот актуальное к этому часу:

Минобороны РФ рассекретило документы времен Великой Отечественной войны, развенчивающие мифы о массовой ненависти поляков.

В Свердловской области депутаты устроили драку с поножовщиной. По словам свидетелей, напавший всегда вооружен.

Совет судей Краснодарского края начал проверку скандальной свадьбы за 2 млн долларов, новость о которой шокировала общественность. А диплом судьи и вовсе считают поддельным.

Скандально известный фестиваль красок Холи в Челябинске вновь повторится. Тот самый, на котором подростки громили полицейские автомобили, выкрикивая тюремный слоган «АУЕ!». «URA.RU» выяснило, чего ждать на этот раз.

Социальные выплаты в России неэффективны для малоимущих, так как с каждого рубля до них доходит лишь 25 копеек. Проблему решит отмена некоторых льгот.

И на десерт. Басков женится! «Золотой голос России» сделал предложение модели Виктории Лопыревой. Виктория ответила звезде.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров