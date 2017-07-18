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На календаре 18 июля. И вот актуальное к этому часу:
Минобороны РФ рассекретило документы времен Великой Отечественной войны, развенчивающие мифы о массовой ненависти поляков.
В Свердловской области депутаты устроили драку с поножовщиной. По словам свидетелей, напавший всегда вооружен.
Совет судей Краснодарского края начал проверку скандальной свадьбы за 2 млн долларов, новость о которой шокировала общественность. А диплом судьи и вовсе считают поддельным.
Скандально известный фестиваль красок Холи в Челябинске вновь повторится. Тот самый, на котором подростки громили полицейские автомобили, выкрикивая тюремный слоган «АУЕ!». «URA.RU» выяснило, чего ждать на этот раз.
Социальные выплаты в России неэффективны для малоимущих, так как с каждого рубля до них доходит лишь 25 копеек. Проблему решит отмена некоторых льгот.
И на десерт. Басков женится! «Золотой голос России» сделал предложение модели Виктории Лопыревой. Виктория ответила звезде.