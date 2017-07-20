Донос на мэра-взяточника обанкротит челябинскую фирму

Мировой судья Центрального района Челябинска постановил взыскать с ООО «Элита», учредителем которого является супруга бывшего замглавы Кунашакского район Талгата Лукманова Фидалия Лукманова, 10,1 млн рублей. Это штраф за взятку экс-главе района Вадиму Закирову. Супруги Лукмановы, сообщив о даче взятки в правоохранительные органы, избежали уголовной ответственности, но теперь столкнулись с финансовыми проблемами, вплоть до банкротства фирмы.
После того, как в апреле 2015 года за махинации с детским садом был задержан Вадим Закиров, на тот момент глава района, силовики стали проверять все связи и счета руководителя района. Супруги Лукмановы сами явились в УФСБ. Они сообщили, что заплатили Закирову за контракт по газификации сел Аминево и Караболка два миллиона рублей и что эти деньги глава района откровенно вымогал. Талгат Лукманов также дал показания, что лично купил Закирову квартиру в Челябинске, чтобы тот назначил его своим заместителем. Как пишет агентство «Кун-инфо», деньги за газовый контракт ООО «Элита», директором и учредителем которого является Лукманова, перевели из фирмы на счета ООО «Таурус», подконтрольного Закирову.
Лукмановы, как сообщившие о преступлении добровольно, избежали личной уголовной ответственности. Но на ООО «Элита» как на юридическое лицо был наложен штраф в 10,1 млн рублей. В базах данных Центрального районного суда нет сведений о том, что Лукмановы пытаются оспорить штраф. Для фирмы это может обернуться банкротством.
Показания Лукмановых в 2015 году существенно ухудшили положение дел Закирова, уже признавшего вину в махинациях с детским садом и подавшего в отставку с поста главы района. В ходе расследования были вскрыты новые эпизоды его преступной деятельности. На Закирова активно давали показания бывшие подчиненные. 30 июня 2017 года бывший глава Кунашакского района был осужден за получение крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к девяти годам строгого режима, с выплатой штрафа в 14 млн рублей. Под суд также пошли более десятка кунашакских чиновников и бывших силовиков.
С приговором Вадиму Закирову не согласились ни стороны защиты, ни гособвинение. Адвокаты собираются обжаловать приговор, чтобы изменить его на более мягкий. Прокуратура уже заявила, что оспорит решение районного суда и потребует ужесточить наказание бывшему главе Кунашакского района.