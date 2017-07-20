Известный российский писатель и депутат Госдумы VII созыва Сергей Шаргунов опубликовал на своей страничке в Facebook пост, в котором выразил свое отношение к принятому закону о курортном сборе.
«Какая все-таки дичь! Не знают, за что еще устроить поборы — вот и придумали буквально налог на чистый воздух. 50 рублей с носа, с 2019-го — 100 рублей, — пишет Шаргунов. — А сколько потом добавят? Расширят ли перечень регионов? Валаам, Золотое кольцо…»
Введенный в России курортный сбор, по мнению писателя, сильно ударит по любому семейному бюджету, так как его нужно умножать на всех членов семьи.
«Такое поощрение отдыха на отечественных курортах, которые и так, увы, дороже и хуже заморских. Я — против», — резюмировал Сергей Шаргунов.
Ранее «URA.RU» писало о том, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что курортам региона необходим принятый закон о сборах с отдыхающих. На собранные деньги нужно обновить инфраструктуру, в том числе набережные и пляжи.
Плату с туристов будут брать в экспериментальном режиме с 2018 по 2022 годы. Для начала сбор введут в Крыму, Краснодарском, Алтайском и Ставропольском краях.