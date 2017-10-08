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08 октября 2017
15:45  08 октября 2017 1

Эксперты назвали пятерку самых дешевых иномарок в России

Daewoo Matiz сместил с первого места Lifan SmilyФото: Wikimedia Commons

Специалисты составили топ-5 самых доступных по цене иномарок на российском рынке, проанализировав данные, которые имеются на октябрь 2017 года. Эксперты издания «Дейли-Мотор» установили, что самым дешевым «иностранцем» сейчас является хэтчбек Ravon R2.

Хэтчбек R2 узбекской марки Ravon (который выпускается для российского рынка под названием Daewoo Matiz) сместил с первого места среди бюджетных иномарок китайский хэтчбек Lifan Smily, который ранее являлся лидером рейтинга. Узбекский автомобиль сейчас можно купить за 439 тысяч 900 рублей, отмечает агентство Nation News.

В первой тройке также отметились японский Datsun on-DO, цена которого начинается от 442 тысяч рублей, и Ravon Nexia — от 449 тысяч рублей. Четвертое место занял седан Brilliance H230, по данным на октябрь, его можно приобрести за 459 тысяч 900 рублей, замкнул пятерку FAW Oley, его стоимость — от 491 тысячи рублей.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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