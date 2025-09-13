Украина не сможет вернуть контроль над территориями в границах 1991 года. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Выход на границы 1991 года, что является недостижимым? Они хотели бы видеть это победой», — заявил дипломат. Он также добавил, что для Киева сохранение двух улиц Львова может рассматриваться как успех.
Мирошник отметил, что власти Украины вынуждены корректировать свои стратегические цели в зависимости от ситуации на фронте и международной поддержки. По его словам, разные представители Киева по-разному трактуют понятие «победы», вплоть до сохранения контроля только над отдельными районами страны.
Ранее посол по особым поручениям отметил, что президент Украины Владимира Зеленского основной упор будет сделан на утверждении о победе, тогда как тема государственных границ отойдет на второй план. Он также добавил, что подобные заявления преследуют цель сформировать у общества ощущение контроля происходящего.
