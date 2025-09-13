Кадыров заявил об успешной борьбе с безработицей в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью сообщил о сокращении уровня безработицы в республике почти в 17 раз — с 76% в 2007 году до 4,5% в текущем году. При этом население региона выросло с 950 тысяч до 1,57 миллиона человек.
«Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население — 950 тысяч человек. Сегодня население — 1 миллион 570 тысяч, и безработица — около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения», — рассказал Кадыров для РИА Новости.
Глава Чечни отметил, что проблему безработицы удалось решить благодаря развитию малого и среднего бизнеса, туризма и реализации крупных инвестиционных проектов. Кадыров уверен, что при таких темпах проблема будет полностью решена в ближайшие несколько лет.
В июне Рамзан Кадыров выразил стремление искоренить безработицу в регионе и предоставить молодежи возможность получения как религиозного, так и светского образования. Кадыров отметил, что совместно со своей командой намерен создать максимально благоприятные условия для жителей республики. Он также подчеркнул, что приложит все усилия для реализации поставленных целей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.