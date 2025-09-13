Кадыров заявил об успешной борьбе с безработицей в Чечне

Кадыров: безработица в Чечне сократилась в 17 раз
Уровень безработицы снизился при большом росте населения, сообщил Рамзан Кадыров
Уровень безработицы снизился при большом росте населения, сообщил Рамзан Кадыров Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью сообщил о сокращении уровня безработицы в республике почти в 17 раз — с 76% в 2007 году до 4,5% в текущем году. При этом население региона выросло с 950 тысяч до 1,57 миллиона человек.

«Когда я стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население — 950 тысяч человек. Сегодня население — 1 миллион 570 тысяч, и безработица — около 4,5%. Мы не просто снизили процент безработицы, но снизили ее в регионе с высоким ростом населения», — рассказал Кадыров для РИА Новости.

Глава Чечни отметил, что проблему безработицы удалось решить благодаря развитию малого и среднего бизнеса, туризма и реализации крупных инвестиционных проектов. Кадыров уверен, что при таких темпах проблема будет полностью решена в ближайшие несколько лет.

В июне Рамзан Кадыров выразил стремление искоренить безработицу в регионе и предоставить молодежи возможность получения как религиозного, так и светского образования. Кадыров отметил, что совместно со своей командой намерен создать максимально благоприятные условия для жителей республики. Он также подчеркнул, что приложит все усилия для реализации поставленных целей.

