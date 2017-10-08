Актер Анатолий Пашинин, воюющий добровольцем на стороне ВСУ на территории Донбасса, просто хотел привлечь к себе внимание заявлением о расколе в ВСУ и критикой в отношении армии. Об этом заявил украинский политолог Богдан Безпалько.
Безпалько считает, что актер некомпетентен в вопросах боеспособности украинской армии, несмотря на то, что является добровольцем батальона «Арарта». «Советская армия могла наносить весьма болезненные удары, в том числе в последние годы ее существования», — отметил политолог, его слова приводит телеканал РЕН ТВ. Политолог говорит о том, что Пашинин просто пытается привлечь к себе внимание и абсолютно не разбирается в вопросе, который комментирует.
Ранее Пашинин заявил, что никогда не вступил бы в армию Украины, даже в случае, если бы на него давили. По словам актера, обстановка в добровольческих батальонах значительно отличается от ситуации в ВСУ. Он убежден, что украинская армия превращается в «крепостную советскую армию».
В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская армия может сдержать Вооруженные силы России, которые по численности больше ВСУ в пять раз. Об этом писало РБК-Украина.