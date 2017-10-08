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08 октября 2017
19:03  08 октября 2017 0

«Советская армия могла наносить весьма болезненные удары». Пашинина назвали «некомпетентным» в вопросах боеспособности ВСУ

Севастополь. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, военные, флаг украины, солдаты
Как считают на Украине, армия вполне боеспособнаФото: Валентина Свистунова © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Актер Анатолий Пашинин, воюющий добровольцем на стороне ВСУ на территории Донбасса, просто хотел привлечь к себе внимание заявлением о расколе в ВСУ и критикой в отношении армии. Об этом заявил украинский политолог Богдан Безпалько.

Безпалько считает, что актер некомпетентен в вопросах боеспособности украинской армии, несмотря на то, что является добровольцем батальона «Арарта». «Советская армия могла наносить весьма болезненные удары, в том числе в последние годы ее существования», — отметил политолог, его слова приводит телеканал РЕН ТВ. Политолог говорит о том, что Пашинин просто пытается привлечь к себе внимание и абсолютно не разбирается в вопросе, который комментирует.

Ранее Пашинин заявил, что никогда не вступил бы в армию Украины, даже в случае, если бы на него давили. По словам актера, обстановка в добровольческих батальонах значительно отличается от ситуации в ВСУ. Он убежден, что украинская армия превращается в «крепостную советскую армию».

В сентябре президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украинская армия может сдержать Вооруженные силы России, которые по численности больше ВСУ в пять раз. Об этом писало РБК-Украина.

Нина Калинина
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