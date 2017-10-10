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10 октября 2017
21:27  10 октября 2017 0

Защита Улюкаева заявила, что следствие неправильно расшифровало разговор экс-министра с Сечиным

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Адвокаты Улюкаева настаивают на том, что расшифровка была сделана с искажениямиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Расшифровка разговора Алексея Улюкаева и Игоря Сечина, сделанная по заказу Следственного комитета, сделана неправильно и содержит искажения текста. Об этом заявила адвокат экс-министра экономического развития Виктория Бурковская.

Как сообщила Бурковская РБК, защита Улюкаева намерена представить на суде свой вариант расшифровки диалога с Сечиным. Ее подготовило АНО «СОДЭКС» («Содружество экспертов» при МГЮА им. О.Е. Кутафина), адвокаты Улюкаева будут ходатайствовать о приобщении новой расшифровки к делу.

Памятный диалог состоялся между Улюкаевым и Сечиным 14 ноября 2016 года. В ходе этой беседы прозвучала фраза: «Ну, во-первых, у меня там неисполненные поручения были, а готовность есть по итогам работы, там в Гоа». Защита экс-министра настаивает, что на самом деле прежние расшифровщики просто домыслили Гоа. Обвинительное же заключение построено на том, что именно на Гоа Улюкаев потребовал у Сечина взятку в 2 млн долларов, отмечает РБК.

«…Эксперты … самостоятельно прослушали аудиозапись с помощью VLC media и сделали расшифровку с ошибками, неправильно расставив знаки препинания, домыслив „Гоа“ и другие слова в диалоге», — указали специалисты СОДЭКС.

Также у адвокатов Улюкаева есть претензии к интерпретации других фраз собеседников.

Министр экономразвития России Алексей Улюкаев был арестован 15 ноября 2016 года по обвинению в получении взятки в размере 2 млн долларов, которую он якобы потребовал от главы «Роснефти» Игоря Сечина за помощь министерства в приватизации «Башнефти» и последующую поддержку сделок корпорации.

Виктор Жуков
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