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19 октября 2017
12:28  19 октября 2017 0

«Почта России» проведет проверку из-за пропавшего письма с документами Госдумы

Город летом. Сургут, почта россии
Почтальоны станут искать пропавшее три месяца назад письмоФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представитель «Почты России» связался с приемной вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой и уточнил данные по потерявшемуся письму. «Почта России» собирается проверить сообщение, сделанное на «правительственном часе», пишет «Интерфакс».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ольга Епифанова раскритиковала работу «Почты России». Она рассказала, что еще в июле отправила в республику Коми письмо с документами, но до сих пор до адресата оно не дошло. Епифанова сообщила это главе Минкомсвязи Николаю Никифорову. Вице-спикер обратил внимание министра на то, что работа «Почты России» постоянно подвергается критике россиян.

Глава «Почты России» Николай Подгузов уже обращался с просьбой увеличить финансирование организации для улучшения работы. Однако вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что дополнительных денег почта не получит.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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