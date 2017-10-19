Представитель «Почты России» связался с приемной вице-спикера Госдумы Ольги Епифановой и уточнил данные по потерявшемуся письму. «Почта России» собирается проверить сообщение, сделанное на «правительственном часе», пишет «Интерфакс».
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Ольга Епифанова раскритиковала работу «Почты России». Она рассказала, что еще в июле отправила в республику Коми письмо с документами, но до сих пор до адресата оно не дошло. Епифанова сообщила это главе Минкомсвязи Николаю Никифорову. Вице-спикер обратил внимание министра на то, что работа «Почты России» постоянно подвергается критике россиян.
Глава «Почты России» Николай Подгузов уже обращался с просьбой увеличить финансирование организации для улучшения работы. Однако вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что дополнительных денег почта не получит.