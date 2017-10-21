{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Полконская тоже собирается в президенты. Свердловский минздрав реформируют после «Аритмии». Ельцин Центр отказал Собчак
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,51
Динамика за 2 недели
Евро 67,89
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 октября 2017
20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Челябинской области
22:21  21 октября 2017 1

«Терминатор прибыл». По улицам Челябинска гулял голый мужчина. ФОТО

Стриптиз мужской. Екатеринбург., стриптиз, ведро, голый
Нагота неизвестного заинтересовала пользователей соцсетейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром субботы, 21 октября, в районе Теплотехнического института челябинцы сфотографировали абсолютно голого мужчину, который разгуливал возле торговых прилавков.

После того, как снимок попал в соцсети, пользователи стали выдвигать собственные версии, как мужчина в таком виде мог появиться на улице в прохладную погоду. «Терминатор прибыл. Говорит мужику: «Мне нужна твоя одежда», — написал Владимир Суворов, намекая на известную серию голливудских фильмов.

«А король-то голый», — с юмором отметила Вера Иванова. А Фидиан Магадеев предположил, что обнаженный мужик просто справляет нужду в пятилитровый бутыль стоящего рядом прохожего.

Посторонние слабо реагировали на голого мужчину
Фото: паблик «Типичный Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте»

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров