Нагота неизвестного заинтересовала пользователей соцсетей
Утром субботы, 21 октября, в районе Теплотехнического института челябинцы сфотографировали абсолютно голого мужчину, который разгуливал возле торговых прилавков.
После того, как снимок попал в соцсети, пользователи стали выдвигать собственные версии, как мужчина в таком виде мог появиться на улице в прохладную погоду. «Терминатор прибыл. Говорит мужику: «Мне нужна твоя одежда», — написал Владимир Суворов, намекая на известную серию голливудских фильмов.
«А король-то голый», — с юмором отметила Вера Иванова. А Фидиан Магадеев предположил, что обнаженный мужик просто справляет нужду в пятилитровый бутыль стоящего рядом прохожего.
Посторонние слабо реагировали на голого мужчину