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26 октября 2017
22:06  26 октября 2017 0

Более ста россиянок просят Москалькову помочь им вернуться из Сирии и Ирака

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, москалькова татьяна
Уполномоченный по правам человека в РФ получила четыре обращения от желающих вернуться на родинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о получении четырех обращений от россиянок, желающих вернуться домой из Сирии и Ирака. Одно из них коллективное — от 100 женщин.

Москалькова ответила на вопрос о предположительном числе россиянок, находящихся в Сирии и желающих вернуться на родину. «Ко мне как к уполномоченному по правам человека поступило четыре обращения от женщин, находящихся в Сирии [и Ираке], одно из них коллективное — от 100 женщин. Я могу именно на эти цифры опираться», — цитирует слова омбудсмена агентство ТАСС.

Чтобы ничего не препятствовало возвращению этих женщин домой, необходимо соблюдение некоторых нюансов, отмечает Москалькова. Например, важно понимать, что существует желание и возможность вернуться, но при этом женщина не должна совершить ничего преступного.

Издание уточняет, что за последние три месяца из Ирака и Сирии в Россию вернулись 25 женщин и детей, спасенных из горячих точек. Все расходы по их поиску и возвращению на родину взял на себя фонд имени Ахмата Кадырова. Москалькова прокомментировала данный факт. «Член Совета Федерации Зияд Сабсаби очень большую работу проводит по возвращению детей. Я высоко ценю все, что он просит в отношении какой-то помощи в этом направлении дела. И в отношении женщин, конечно, надо будет оказывать помощь с соблюдением всех необходимых процедур», — передает ТАСС слова Москальковой.

Накануне омбудсмен обсудила проблемы и вопросы защиты интересов граждан страны с коллегами из 15 регионов России, передает агентство РАПСИ.

Ксения Томашова
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