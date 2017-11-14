18:35 14 ноября 2017 0

Немецкая овчарка Рон пострадала от лжеветеринаров Фото: из личного архива хозяйки пса Татьяны Головановой

В Екатеринбурге уже несколько месяцев действует фейковая (несуществующая) круглосуточная «Ветклиника». Об этом «URA.RU» сообщила зоозащитник и владелица кошек и собак Анастасия. У «клиники» есть красивый сайт, на котором выложены фотографии светлого фойе, лабораторий, операционных залов. В реальности всего этого нет: в качестве адреса указано «Куйбышева, 42» (бывшая баня), а остальные реквизиты (ИНН, ОГРН и прочие) скопированы с питерской компании «Собачья жизнь» (ООО «Барселона»). «Фото врача с собакой вообще взято с немецкого сайта», — замечает девушка.

Единственные реальные данные — телефон диспетчера (237-24-14), который всячески отговаривает клиентов ехать в клинику (такая же рекомендация дана во многих разделах сайта), зато охотно направляет специалиста на дом. «В Москве сеть таких клиник погубила уже немало животных, когда необразованные люди приходят к вам домой и колют не пойми что под видом лекарств, — говорит Анастасия. — Предлагают хирургию, которую проводят на обездвиживающих препаратах (что приводит к болевому шоку животного), а также ритуальные услуги с видеоотчетом».

Так выглядит сайт фейковой ветеринарной лечебницы Скриншот: с сайта vetclinic-ekb.ru

Недавно от услуг фейковой ветклиники в Екатеринбурге погибла собака — 10-летная немецкая овчарка Рон. «В сентябре у моей собаки заболел живот, началась рвота, — рассказала агентству хозяйка пса Татьяна Голованова. — Видно было, что ей плохо. У меня есть знакомый врач-ветеринар, но время было час ночи, тревожить ее я не стала — стала искать круглосуточную лечебницу. Первое, что вылезло по запросу „ветеринарная скорая помощь“ — эта клиника. Однажды я уже вызывала эту скорую: у Рона летом были колики, тогда поставили укол, и это помогло. Я позвонила им снова».

По словам хозяйки, ветеринар добрался к ней очень быстро. «Приехала та же самая врач, что и летом — Екатерина Михайловна Васильева. Осмотрела собаку (вздутый живот, рвота с белой пеной). Ничего не диагностировала — просто поставила инъекции: противорвотное, спазмоснимающее и болеутоляющее. За визит я заплатила 3,5 тысячи. Шприцы и уколы она забрала с собой — я нашла потом у себя в мусорке только упаковку от спазмоснимающего. Мне никаких указаний не дала, сказала только, что к утру собачка побежит», — рассказала Татьяна.

На сайте клиники указан адрес «Куйбышева, 42» — там, где раньше были бани Фото: с сайта maps.google.ru

Однако животному, наоборот, к утру стало только хуже. «Я позвонила дочери, приехал зять на машине, и мы уехали в нормальную ветеринарную лечебницу на ул. Белинского, — продолжает рассказ Татьяна. — Там собаке поставили «завороток желудка» и сказали, что при таком диагнозе в течение двух часов надо делать операцию — иначе шансов мало (собака к тому времени была уже плоха).

Операция прошла успешно, пса оставили в стационаре, велели принести намордник, ошейник и покушать, а через час мне позвонили и сообщили, что животное скончалось: кровь была очень густая, сердце не справилось — остановилось. «Его „завели“, запустили дыхание, но потом начались судороги, и Рон погиб», — рассказывает хозяйка пса.

После гибели любимца Татьяна стала пристально изучать информацию о круглосуточной «Ветклинике» — и обнаружила, что все ее реквизиты липовые. Мало того, оказалось, что этот же телефон и адрес указан на сайте другой (такой же фейковой) ветклиники — «Канис». Он устроен чуть иначе (например, нет списка из десятка «специалистов»), но суть та же: пропагандирование ветеринарных услуг на дому.

По запросу «скорая ветеринарная помощь Екатеринбург» сайт «Каниса» появляется в первой десятке, а «круглосуточной Ветклиники» — вообще среди первых ссылок (благодаря проплаченной рекламе в «Яндекс-директ»).

Шприцы в мусорке… Фото: Татьяна Голованова

Татьяна стала распространять в соцсетях объявление с предупреждением для других владельцев животных, а также обратилась с жалобой в департамент ветеринарии и Роспотребнадзор. Однако эти жалобы в надзорные органы ничего не дали: из Департамента ветеринарии Свердловской области Татьяне ответили, что без точной информации о клинике (наименование, ИНН, ОГРН) — провести проверку невозможно (а их-то как раз и нет!). Ответ из Роспотребнадзора не поступил.

Но самое интересное, что вскоре ей позвонили из самой «клиники». «Они всегда проверяют качество обслуживания: летом, когда я вызывала их первый раз, спрашивали, нет ли претензий к врачу, все ли устроило. Позвонили и в этот раз (недельки через две).

«Как чувствует себя питомец?» Я говорю: «Пардон, собака-то у меня погибла! Мы на вас претензию написали». Они стали ругаться, я говорю: «Если бы врач мне нахамила, я бы промолчала, но у меня погиб член семьи».

Корреспонденты «URA.RU» проверили всю полученную информацию: по адресу бывших бань на улице Куйбышева действительно нет никакой ветеринарной клиники. Диспетчер, отвечающий по телефону 237-24-14, объясняет, что приехать в круглосуточную клинику нельзя, поскольку она оказывает ветеринарную помощь только на дому (в редакции имеется запись звонка). Получить комментарий от этой «ветклиники» не удалось: диспетчер посоветовал связаться с руководителем колл-центра Еленой Викторовной, которая «будет только завтра». По оставленным координатам в редакцию никто не перезвонил.

… и квитанция от некоего ИП Сычева — все что осталось от визита «ветеринара» Васильевой Фото: Татьяна Голованова

Между тем опрошенные «URA.RU» эксперты настоятельно рекомендуют владельцам животных не пользоваться услугами «круглосуточной ветклиники», поясняя, что под ее видом действуют мошенники, которые даже не всегда являются квалифицированными специалистами. «Бывают крошечные ветеринарные кабинеты, где неизвестно, какая квалификация у врача, кто он такой вообще: дипломы врачи не предъявляют, — говорит директор ветеринарной клиники „Неовит“ Анна Кривоногова. — А когда они ездят на дом — это вообще наказуемое деяние (незаконное предпринимательство), если они работают, не оформляя юридическое лицо или хотя бы ИП».

По словам ветеринара, без этих документов организации клиент юридически никак не защищен: деньги просто идут в карман визитерам, а доказать что-либо потом невозможно, так как клиники фактически не существует. Эксперт рекомендует доверять только проверенными клиникам и настоящим ветеринарам-профессионалам, пользуясь, в том числе, сарафанным радио. «Обычных врачей люди рекомендуют друг другу — и ветеринаров также, — говорит Анна Кривоногова. — Перед тем, как обратиться за помощью, хотя бы немного изучите информацию о клинике: не стоит доверять первому попавшемуся объявлению».