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20 ноября 2017
11:23  20 ноября 2017 0

Турчак пообещал увеличить финансирование единороссов в регионах

Заседание Генерального совета Единой России. Москва, турчак андрей
Андрей Турчак посетил Сабетту и пообещал региональным отделениям «ЕР» увеличить финансированиеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Финансовая поддержка партийных структур «Единой России» в регионах будет увеличена. Об этом заявил и. о. секретаря Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с руководителями уральских отделений «Единой России», состоявшейся в Салехарде 19 ноября. Слова Турчака цитирует пресс- служба ямальского отделения партии.

«Ваши региональные отделения прошли не один электоральный цикл на достаточно высоком уровне. Сейчас Партия имеет очень высокую электоральную поддержку в стране — более 52%, по данным ВЦИОМ, и в эти проценты каждое из ваших региональных отделений внесло свой вклад», — обратился Турчак к руководству уральских региональных отделений.

Также он напомнил о грядущем съезде партии, намеченном на 22 — 23 декабря. На нем, согласно Уставу, пройдет ротация Генсовета, которая составит не менее 15%. «Необходимо своевременно провести конференции местных и региональных отделений, собрания „первичек“ и представить предложения по кандидатам. Нам бы хотелось, чтобы не менее 50% из этих 15% были представителями регионов, включая „первички“. Обращаю внимание на то, что каждый из членов Генсовета должен не просто быть депутатом или секретарем отделения, а нести конкретную партийную нагрузку: либо заниматься партпроектами, либо курировать работу общественных приемных и так далее», — заявил Турчак.

В первый день визита на Ямал Андрей Турчак вместе с губернатором Ямала Дмитрием Кобылкиным и делегатами из других регионов побывали в морском порту Сабетта, и на заводе «Ямал СПГ», который готовится к скорому официальному запуску.

20 ноября в Салехард прибыли секретари региональных отделений, главы исполкомов, полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, глава администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов и другие представители регионов Большого Урала. Здесь пройдет заседание Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия». Планируется обсуждение важных для региональных отделений задач по кадровой работе и реализации социально-значимых для населения проектов.

Вячеслав Егоров
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