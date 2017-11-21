В проект повестки очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбургскую гордуму.
Как сообщил «URA.RU» источник в региональных структурах власти, документ предусматривает избрание 25% муниципальных депутатов по партийным спискам. Остальные 75% мандатов, в случае одобрения проекта закона, получит одномандатники.
Действующая редакция Избирательного кодекса области обязывает распределять места в гордуме между одномандатниками и вошедшими в партсписки кандидатами на паритетной основе. Ожидается, что проект повестки будет утвержден 23 ноября на заседании Совета думы.
Тем не менее, сам законопроект официально в Заксобрание пока не внесен. Представители парламента сообщили, что упоминание о нем отсутствует в официальной базе рассматриваемых депутатами документов.
Очередные выборы в Екатеринбургскую гордуму пройдут в сентябре 2018 года.