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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
21:08  21 ноября 2017 0

Свердловское Заксобрание определилось с новой системой выборов в Екатеринбургскую гордуму

Первое заседание гордумы 6го созыва. Екатеринбург, екатеринбургская городская дума, шестой созыв
В седьмом созыве гордумы число депутатов-списочников уменьшится вдвоеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В проект повестки очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области внесен законопроект об изменении системы выборов в Екатеринбургскую гордуму.

Как сообщил «URA.RU» источник в региональных структурах власти, документ предусматривает избрание 25% муниципальных депутатов по партийным спискам. Остальные 75% мандатов, в случае одобрения проекта закона, получит одномандатники.

Действующая редакция Избирательного кодекса области обязывает распределять места в гордуме между одномандатниками и вошедшими в партсписки кандидатами на паритетной основе. Ожидается, что проект повестки будет утвержден 23 ноября на заседании Совета думы.

Тем не менее, сам законопроект официально в Заксобрание пока не внесен. Представители парламента сообщили, что упоминание о нем отсутствует в официальной базе рассматриваемых депутатами документов.

Очередные выборы в Екатеринбургскую гордуму пройдут в сентябре 2018 года.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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