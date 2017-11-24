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24 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
20:45  24 ноября 2017 0

АЗС «Газпромнефть» на Урале запросила почти 100 рублей за литр дизельного топлива. ВИДЕО

В пригороде Екатеринбурга зафиксировали небывалый скачок цен на топливоФото: скрин видео Евгения Кочеткова во «ВКонтакте»

Автозаправочная станция «Газпромнефть» на улице Петрова, 59Б/2 в Верхней Пышме по ошибке предлагала дизельное топливо для клиентов почти за 100 рублей за литр. Такая информация была размещена на стенде с ценами. Об этом рассказал автовладелец Евгений Кочетков во «ВКонтакте», приложив к посту видео с соответствующими кадрами.

Когда автор видео увидел цену 99,9 руб за литр дизеля, решил, что пропустил новости об увеличении стоимости, и отправился на другую АЗС. Там цена оказалась в пределах нормы. Когда Кочетков вернулся на «Газпромнефть», увидел, что с обратной стороны стенда цена указана тоже разумная. Уралец сделал предположение, что работники станции просто допустили ошибку, когда меняли стоимость дизеля на стенде.

Комментарий в компании, предоставляющей для населения топливо, получить не удалось.

Цены на бензин даже на соседних АЗС могут различаться на 1,5 рубля, не говоря уже о разной стоимости в разных городах. Для того, чтобы понять, где экономнее всего заправляться, корреспонденты «URA.RU» узнали, как складывается цена на топливо.

Ксения Томашова
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