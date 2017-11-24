Автозаправочная станция «Газпромнефть» на улице Петрова, 59Б/2 в Верхней Пышме по ошибке предлагала дизельное топливо для клиентов почти за 100 рублей за литр. Такая информация была размещена на стенде с ценами. Об этом рассказал автовладелец Евгений Кочетков во «ВКонтакте», приложив к посту видео с соответствующими кадрами.
Когда автор видео увидел цену 99,9 руб за литр дизеля, решил, что пропустил новости об увеличении стоимости, и отправился на другую АЗС. Там цена оказалась в пределах нормы. Когда Кочетков вернулся на «Газпромнефть», увидел, что с обратной стороны стенда цена указана тоже разумная. Уралец сделал предположение, что работники станции просто допустили ошибку, когда меняли стоимость дизеля на стенде.
Комментарий в компании, предоставляющей для населения топливо, получить не удалось.
Цены на бензин даже на соседних АЗС могут различаться на 1,5 рубля, не говоря уже о разной стоимости в разных городах. Для того, чтобы понять, где экономнее всего заправляться, корреспонденты «URA.RU» узнали, как складывается цена на топливо.