Откуда берутся цены на бензин. Правила дешевой заправки

17:05 21 ноября 2017 0

Цены на бензин — разные даже на двух соседних заправках. Как это происходит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На фоне заявлений российского правительства, что цена на бензин в ближайшее время будет расти еще, россияне отчаянно ищут способы, как сэкономить на этих расходах. Тем более что в последнее время автомобилисты стали замечать, как существенно — иногда на 1,5 рубля с литра — отличается цена на разных колонках, и это в переделах одного города.

В границах одного региона сумма тоже разнится: например, в Златоусте Челябинской области цена на бензин будет выше, чем в Челябинске, а вот в Кушве Свердловской области — ниже, чем в Екатеринбурге. Еще существеннее разница, если ехать из одного региона в другой.

На протяжении 10 км трассы, формально относящихся к разным регионам, разница в цене на бензин может доходить до двух-трех рублей с литра.

Этим пользуются, например, таксисты, которые возят пассажиров из Екатеринбурга в Челябинск: они заправляются на Южном Урале.

Чтобы понять, где экономнее всего заправиться, посмотрим, как складывается цена на топливо.

Запомните цены такими: с Нового года обещают подорожание до 50 рублей за литр Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Главное — это то, сколько компания потратила на перевозку сырой нефти до нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Самые крупные сети на Урале — это «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть». Сейчас на территории России функционируют 32 крупных нефтеперерабатывающих завода и еще 80 мини-предприятий, также занятых в данной отрасли. Совокупные мощности НПЗ страны дают возможности переработки 270 млн тонн сырья. На Урале ни одного, входящего в топ-10 самых крупных по стране, нет.

К нам бензин привозят сразу из нескольких регионов. Например, «Лукойл» в Свердловскую область — из Перми, с завода «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез». «Газпром нефть» завозит топливо на заправки в основном с Омского перерабатывающего завода — самого крупного в стране. «Башнефть» — как нетрудно догадаться, возит из Башкирии. По логике — чем дальше от завода, тем дороже должна быть цена готового топлива.

Однако это далеко не так. Например, средняя цена на заправках «Газпром нефть» в Тюмени — около 36,7 рубля, тогда как в Свердловской области она составляет 36,2 рубля, а в Челябинской и вовсе 35,6. Хотя расстояние до Омска от Тюмени меньше, чем до Свердловской и тем более до Челябинской областей.

Но есть и еще ряд причин, почему цены могут сильно отличаться. Цены на бензин завязаны на благосостояние россиян.

«Компании учитывают платежеспособность населения — если люди в одном регионе беднее, чем в другом, то бензин, скорее всего, будет стоить немного меньше. Это опять же рынок», — говорит «URA.RU» источник в крупной нефтяной компании.

Имеет значение и географическое положение заправки, уверен директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин: «Чем ниже плотность заправок на конкретном участке, тем выше стоимость топлива, от этого никуда не деться. Замечено, что бензин заметно дороже на АЗС, которые располагаются максимально удобно — на въездах и выездах из городов. За это, естественно, идет определенная накрутка».

«Однако, как правило, в этом случае разница стоимости за литр не превышает 50-70 копеек», — добавляет экономический аналитик Артем Ермолаев. «За ценами на заправках внимательно следят антимонопольщики, а нефтяные компании еще помнят миллиардные штрафы, которые они заплатили за подобные вольности», — объясняет Пикин.

Эксперт утверждает, что стоимость топлива может зависеть и от завоза. Например, одна партия оказалась дешевле, соответственно, и розничная цена окажется ниже, нежели на АЗС, которая располагается в считанных метрах.

Флаги перед заправкой — явный признак того, что АЗС принадлежит сети, а не «франшизная». Колонка, работающая по франшизе — гибче по цене, но вот качество не всегда такое же, как у «официалов» Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Однако большое значение имеет, работает заправка по франшизе сети или входит в сеть как филиал. На первых стоимость может быть выше. «На первых обычно нет фирменных флагов перед заправкой. С „Лукойлом“, например, так», — рассказывает автомобилист со стажем екатеринбуржец Игорь Двинятин.

Процесс ценообразования зависит и от целого ряда экономических и даже управленческих факторов, — соглашается экономист Антон Шабанов. «Если брать соседние области — это разные филиалы одной компании, которые работают как разные хозяйственные субъекты. То есть разные точки закупок, разная себестоимость доставки, разные накладные расходы, в том числе, даже разный штат, разное количество людей, которые надо содержать. Потом бренд бензозаправки может продаваться по франшизе, то есть полностью разные субъекты даже на расстоянии в сто метров имеют полностью разные модели бизнеса — потому могут быть и разные цены», — говорит Шабанов.

Нормальной практикой считается и то, что цены могут отличаться даже в рамках одного бизнеса. Ведь отдельные АЗС могут закупать топливо у различных поставщиков в зависимости от своей бизнес-модели и бизнес-модели развития топливной компании в целом.

В Газпромнефти, впрочем, считают, что придерживаются консолидированной ценовой политики: «Большой разницы между ценами на бензин в соседних регионах быть не может. Безусловно, эта разница может быть из-за транспортной составляющей: есть завод (НПЗ — ред.), а регионы расположены от этого завода на разных расстояниях. Стоимость транспорта никто не отменял», — рассказывал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков журналисту «URA.RU» во время недавнего приезда на Урал.

Узнав от журналистов, что в Тюменской области цена бензина на заправках «Газпром нефти» бывает выше, чем в соседней Свердловской области, хотя Западная Сибирь ближе к Омскому НПЗ, чем Урал, Александр Дюков удивился и пообещал: «Сейчас зайду — проверю».

К сожалению, в уральском подразделении «Лукойл», в «Башнефти» не смогли ответить на запрос журналиста, почему так разнятся цены на бензин в пределах буквально 100-120 км.

Сегодняшней ценовой вольницей стоит воспользоваться. Ведь прогнозы неутешительны, стоимость топлива вот-вот повысится. Этой осенью оптовая цена достигла рекордных показателей. Так, АИ-92 стал дороже до 42 850 рублей за 1 тонну (на 2,3%), АИ-95 — до 4 40,7 рубля. Поэтому в 2018 году бензину предрекли подорожание до 50 рублей. На Урале пока на большинстве заправок самый популярный 92-й пока не стоит выше 37,5 рублей. В Москве на 20 ноября стоимость бензина составляла 40,5 рубля, увеличившись за три последних дня в среднем на 0,5%. Повышение цен в ноябре тем более странно, что «высокий» для топлива сезон — лето — осталось позади, а зимой потребление топлива всегда падает. В Федеральной антимонопольной службе считают, что объективных причин для инфляции на этом рынке нет, а рост цен вызван рыночными спекуляциями. Спекулянты якобы купили бензин у трейдеров и хотят перепродать его по более высокой цене.

Но опрошенные «URA.RU» эксперты рынка говорят, что для подорожания бензина есть масса других, неспекулятивных причин. К ним относятся например, акцизы на топливо. «Пока в РФ дефицитный бюджет, его надо пополнять. А топливо — это акцизный сбор, который идет в бюджет. Потому, увы, прогнозы не будут утешительными — топливо будет расти в стоимости, как и все остальные акцизные товары (сигареты, алкоголь)», — рассказывает Антон Шабанов.