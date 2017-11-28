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28 ноября 2017
21:01  28 ноября 2017 0

Полпред президента на Дальнем Востоке объяснил, что 64 млрд на развитие аэропортов «пропали»

Юрий Трутнев, трутнев юрий
Трутнев хочет наказать виновных в пропаже крупной суммыФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Около половины средств бюджета, которые были выделены на развитие дальневосточных аэропортов, потратили на другие цели из-за долгих согласований. Об этом заявил Юрий Трутнев, вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Трутнев уточнил, что в 2013 году на соответствующие цели было выделено порядка 106,1 миллиарда рублей, из которых 64 миллиарда «просто пропали», передает «Экономика сегодня». Вице-премьер добавил, что долгие экспертизы привели к перераспределению финансовых средств, в результате чего аэропорты так и не были построены. В связи с этим Трутнев выразил желание наказать виновных.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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