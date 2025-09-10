Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш впервые прокомментировал новую версию о возможной причастности гражданина Украины к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Херш напомнил о собственном расследовании, в котором ранее утверждал, что за подрывом стояли США.
В ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать выдвинутые обвинения против Кузнецова, американский журналист лаконично заявил: «Я написал то, что написал». В 2023 году Херш опубликовал резонансное расследование, в котором утверждал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы во время учений НАТО Baltops 2022. Через три месяца после закладки устройства были приведены в действие норвежской стороной.
Решение о диверсии принималось на самом высоком уровне — приказ был отдан экс-президентом США Джо Байденом после длительных закрытых обсуждений с командой по национальной безопасности. Журналист считает, что одной из причин подрыва газопроводов стало опасение Вашингтона, что Германия, получающая российский газ по «Северным потокам», не захочет активно поддерживать Украину в условиях военного конфликта. Подрыв инфраструктуры должен был лишить Берлин энергетической зависимости от Москвы и подтолкнуть к более тесному сотрудничеству с США и НАТО.
В августе 2025 года итальянские карабинеры задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Кузнецова. Его подозревают в координации подрыва газопроводов. Арест был произведен по запросу немецкой прокуратуры, а суд Болоньи подтвердил его законность. Кузнецов отказался от добровольной выдачи в Германию.
Взрывы на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция официально не исключили умышленного подрыва. Оператор Nord Stream AG назвал разрушения беспрецедентными, а сроки возможного восстановления — неопределенными. Российская Генпрокуратура квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма и возбудила уголовное дело. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Москва запрашивала у западных стран материалы расследования, однако так и не получила ни одного ответа.
