11:48 30 ноября 2017 0

Сейчас этот дом почти достроен Фото: ЖК «Стрелки»

Ипотечный бум, зафиксированный в этом году в России, привел к неожиданному результату. Как рассказывал «URA.RГ», в Екатеринбурге уже появились первые предложения с беспрецедентно низкой ставкой. Но застройщик жилого комплекса «СТРЕЛКИ» пошел еще дальше — он предлагает и отличные скидки в строящемся жилье.

Возведение каркаса 25-этажной секции ЖК будет завершено к новому году, а сдача первой высотки пройдет в ноябре 2018 года. И поэтому сейчас, на этапе строительства, цена на квартиры существенно ниже, чем будет на готовое жилье. Сейчас на квартиры действует новогодняя акция «Удачная покупка», предоставляется скидка в 5%, это от 100 до 350 тыс. рублей.

Дополнительно действуют скидки на покупку квартир для представителей силовых ведомств, при этом предложения суммируются. Так, для сотрудников полиции дисконт на покупку квартиры составит 6% (5% — по новогодней акции и еще 1% — дополнительно). При покупке квартиры площадью 40 кв. метров за 2 млн рублей полицейские экономят 120 тыс. рублей. Также стражи правопорядка могут довести размер дисконта до 7% — например, на квартиру площадью более 41 кв. метра. Двухкомнатная квартира в 46,6 кв. метра за 3,4 млн рублей полицейским обойдется в 3,2 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 97,8 кв метров, первоначальная цена которой 5,6 млн рублей, со скидкой будет стоить 5,2 млн рублей. Дополнительно в пользу выбора объекта служит и низкая процентная ставка на ипотеку от Сбербанка — 7,4%.

1/6 Так дом выглядел всего полгода назад, в мае ЖК Стрелки

К таким условиям стоит добавить, что первоначальный взнос составит всего от 10%, можно использовать материнский капитал, военную ипотеку, рассрочку. Все эти составляющие помогут сделать данную покупку реальной практически при любом бюджете. А составить заявку на получение кредита поможет персональный менеджер, который будет курировать сделку от момента обращения клиента в отдел продаж до получения документов из регистрационной палаты.

Что покупатель получает за разумные деньги? Удачное расположение дома, отличную архитектуру и качественные отделочные материалы. Отличительной особенностью данного комплекса является расширенный оконный проем. Так называемый эффект французского окна дает дополнительный естественный свет. Это визуально придает простор даже самым небольшим помещениям. В квартирах установлены батареи «Пурма», входные сейф-двери фирмы «Гардиан». А качество остекления, дверей, обоев и других отделочных материалов можно проверить прямо в отделе продаж.

Успевайте подать заявки на приобретение жилья до 20.12.17

Телефон отдела продаж: 345-05-70

Сайт: gk-strelky.ru

Застройщик: ООО «Башня Времени». Проектная декларация опубликована на сайте: http://gk-strelky.ru/o-proekte/dokumenty/

Договор в соответствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве».

На правах рекламы