{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
11:48  30 ноября 2017 0

В Екатеринбурге продается жилье с французскими окнами, которые увеличивают пространство

Сейчас этот дом почти достроенФото: ЖК «Стрелки»

Ипотечный бум, зафиксированный в этом году в России, привел к неожиданному результату. Как рассказывал «URA.RГ», в Екатеринбурге уже появились первые предложения с беспрецедентно низкой ставкой. Но застройщик жилого комплекса «СТРЕЛКИ» пошел еще дальше — он предлагает и отличные скидки в строящемся жилье.

Возведение каркаса 25-этажной секции ЖК будет завершено к новому году, а сдача первой высотки пройдет в ноябре 2018 года. И поэтому сейчас, на этапе строительства, цена на квартиры существенно ниже, чем будет на готовое жилье. Сейчас на квартиры действует новогодняя акция «Удачная покупка», предоставляется скидка в 5%, это от 100 до 350 тыс. рублей.

Дополнительно действуют скидки на покупку квартир для представителей силовых ведомств, при этом предложения суммируются. Так, для сотрудников полиции дисконт на покупку квартиры составит 6% (5% — по новогодней акции и еще 1% — дополнительно). При покупке квартиры площадью 40 кв. метров за 2 млн рублей полицейские экономят 120 тыс. рублей. Также стражи правопорядка могут довести размер дисконта до 7% — например, на квартиру площадью более 41 кв. метра. Двухкомнатная квартира в 46,6 кв. метра за 3,4 млн рублей полицейским обойдется в 3,2 млн рублей. Трехкомнатная квартира площадью 97,8 кв метров, первоначальная цена которой 5,6 млн рублей, со скидкой будет стоить 5,2 млн рублей. Дополнительно в пользу выбора объекта служит и низкая процентная ставка на ипотеку от Сбербанка — 7,4%.

1/6
Так дом выглядел всего полгода назад, в мае ЖК Стрелки

К таким условиям стоит добавить, что первоначальный взнос составит всего от 10%, можно использовать материнский капитал, военную ипотеку, рассрочку. Все эти составляющие помогут сделать данную покупку реальной практически при любом бюджете. А составить заявку на получение кредита поможет персональный менеджер, который будет курировать сделку от момента обращения клиента в отдел продаж до получения документов из регистрационной палаты.

Что покупатель получает за разумные деньги? Удачное расположение дома, отличную архитектуру и качественные отделочные материалы. Отличительной особенностью данного комплекса является расширенный оконный проем. Так называемый эффект французского окна дает дополнительный естественный свет. Это визуально придает простор даже самым небольшим помещениям. В квартирах установлены батареи «Пурма», входные сейф-двери фирмы «Гардиан». А качество остекления, дверей, обоев и других отделочных материалов можно проверить прямо в отделе продаж.

Успевайте подать заявки на приобретение жилья до 20.12.17

Телефон отдела продаж: 345-05-70

Сайт: gk-strelky.ru

Застройщик: ООО «Башня Времени». Проектная декларация опубликована на сайте: http://gk-strelky.ru/o-proekte/dokumenty/

Договор в соответствии с ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве».

На правах рекламы

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров