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10 декабря 2017
09 декабря 2017
02:55  10 декабря 2017 0

В Госдуме допустили скорый вывод российских войск из Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Россия начнет выводить войска из Сирии, но оставит там свои военные базыФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил вероятность того, что в скором будущем Россия начнет основную фазу вывода военной группировки из Сирии. Об этом он сообщил журналистам в субботу, 9 декабря.

«Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений», — приводит Gazeta.Ru слова Швыткина, который ранее при этом отметил, что Россия планирует оставить свои базы в Сирии, чтобы контролировать ситуацию в стране и в случае чего не допустить нового обострения конфликта.

Пентагон, напомним, заявил, что американские военные намерены сбивать российские самолеты в Сирии, если те будут угрожать наземным или воздушным силам коалиции США, которая ведет борьбу с террористами.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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