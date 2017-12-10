В Госдуме допустили скорый вывод российских войск из Сирии

Россия начнет выводить войска из Сирии, но оставит там свои военные базы
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин допустил вероятность того, что в скором будущем Россия начнет основную фазу вывода военной группировки из Сирии. Об этом он сообщил журналистам в субботу, 9 декабря.
«Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений», — приводит Gazeta.Ru слова Швыткина, который ранее при этом отметил, что Россия планирует оставить свои базы в Сирии, чтобы контролировать ситуацию в стране и в случае чего не допустить нового обострения конфликта.
Пентагон, напомним, заявил, что американские военные намерены сбивать российские самолеты в Сирии, если те будут угрожать наземным или воздушным силам коалиции США, которая ведет борьбу с террористами.