17:31 25 декабря 2017 1

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге Фото: «Типичное Одинцово», ВК

В Москве, на Кутузовском проспекте, автобус въехал в подземный переход — вход на станцию метро «Славянский бульвар». При этом пятнадцать человек получили травмы, на данный момент известно о пяти погибших.

Сейчас на место происшествия выехал кран, чтобы поднять автобус на поверхность. Раненых на машинах скорой помощи и вертолете доставили в больницу, отмечает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за гололеда. Момент происшествия попал на камеру видеонаблюдения.