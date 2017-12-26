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26 декабря 2017
13:53  26 декабря 2017 1

Госпитализирован водитель, задавивший людей в московском подземном переходе

Виктор Тихонов 30 лет проработал водителем автобусаФото: Mash

В нейрохирургическое отделение больницы Боткина госпитализирован 58-летний Виктор Тихонов, который въехал на автобусе в подземный переход станции метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, после того, как он ударился головой, у Тихонова произошел инсульт.

О госпитализации водителя сообщает «Федеральное агентство новостей». Как утверждает сам шофер автобуса, он не мог затормозить из-за поломки в коробке передач. Сын задержанного, работающий в той же транспортной компании в Одинцово, рассказал, что утром, накануне трагедии, его отец был в хорошем настроении и не пил алкоголь перед сменой.

Следственный комитет приступил к проверке слов водителя автобуса. «Следствием рассматриваются различные версии случившегося, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса», — цитирует представителя СК РФ «Газета.ру». В результате ЧП погибли четыре человека, 11 получили ранения.

Александр Лукманов
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