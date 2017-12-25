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26 декабря 2017
25 декабря 2017
22:47  25 декабря 2017 0

Водитель въехавшего в людей автобуса в Москве подменял в рейсе коллегу

В результате аварии погибли четыре человека и около десяти получили травмыФото: «Типичное Одинцово», ВК

Водитель автобуса, который врезался в людей у станции метро «Славянский бульвар» в Москве, в этот день вышел на работу в чужую смену. Об этом он заявил представителям правоохранительных органов.

В ходе допроса сотрудниками полиции выяснилось, что 58-летний водитель автобуса Виктор Тихонов из Подмосковья не справился с управлением, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. «По словам Тихонова, он тронулся с места, чтобы сократить расстояние перед впереди стоящим автобусом, и не смог его (свой автобус — ред.) остановить», — сообщил источник. Ранее Следственный комитет сообщил, что водитель заявил, что его автобус «внезапно начал самостоятельное движение», а при попытке остановить его не сработали тормоза.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 238 УК и ст. 264 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушение правил дорожного движения). В компании «Мострансавто», которой принадлежал автобус, сообщили, что водительский стаж Тихонова составляет более 20 лет, из которых 17 он работает на компанию. Перед началом смены он прошел обязательный медосмотр, также было проверено и состояние автобуса. Также на предприятии заявили, что пострадавшим выплатят до 500 тысяч рублей по ОСАГО и еще до 400 тысяч — за потерю имущества. Размер выплат родственникам погибших пока не определен.

Как уже сообщало «URA.RU», 25 декабря автобус на скорости влетел в подземный переход метро «Славянский бульвар». Четыре человека погибли и порядка десяти получили различные травмы, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Среди пострадавших 17-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы.

Ольга Дудорова
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