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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:25  30 декабря 2017 4

Лавров посоветовал россиянам шутить и смеяться в 2018 году‍

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Министр озвучил новогодние пожелания россиянамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал россиянам продолжать смеяться и шутить в новом, 2018 году. Он пожелал счастья всем людям на Земле.

Пожелания были озвучены на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которая вышла в эфир на канале «НТВ». «Я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди не только в России, но и на Земле были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких проблем. — сказал Лавров. — Обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь», — приводит RT слова министра. Как уточняет агентство Nаtion News, Лавров напомнил, что россиянам важно уметь уважать и любить друг друга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Лавров на передаче у Кеосаяна пояснил, кому адресовал знаменитую фразу о «дебилах». Министр остался верен такту и не назвал конкретных имен.

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.RU»
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