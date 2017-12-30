Лавров посоветовал россиянам шутить и смеяться в 2018 году‍

21:25 30 декабря 2017 4

Министр озвучил новогодние пожелания россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал россиянам продолжать смеяться и шутить в новом, 2018 году. Он пожелал счастья всем людям на Земле.

Пожелания были озвучены на передаче Тиграна Кеосаяна «Международная пилорама», которая вышла в эфир на канале «НТВ». «Я очень хочу, чтобы все, кто нас сейчас смотрит, да и вообще все люди не только в России, но и на Земле были в Новом году счастливы, здоровы, чтобы ни у кого не болела голова по поводу каких-то мелких проблем. — сказал Лавров. — Обязательно продолжайте шутить, смеяться, это удлиняет жизнь», — приводит RT слова министра. Как уточняет агентство Nаtion News, Лавров напомнил, что россиянам важно уметь уважать и любить друг друга.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Лавров на передаче у Кеосаяна пояснил, кому адресовал знаменитую фразу о «дебилах». Министр остался верен такту и не назвал конкретных имен.