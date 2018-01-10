Катрин Денев потребовала разрешить мужчинам приставать к женщинам

17:41 10 января 2018 6

Французская актриса выступает за сексуальную свободу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Французская актриса Катрин Денев выступила против кампании голливудских звезд, устроивших бойкот домогательствам. Это уже превращается в «охоту на ведьм», заявила артистка в обращении, подписанном сотней известных француженок.

«Мужчины были вынуждены покинуть свои рабочие места, хотя всё, что они делали, — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй… Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы», — цитирует письмо Денев Life.ru со ссылкой на французские СМИ.

Кампания в поддержку жертв домогательств не способствует независимости женщин, полагает актриса. Более того, это становится способом публичного обвинения людей.

Ранее голливудские звезды устроили в Лос-Анджелесе на премии «Золотой глобус» флешмоб. Знаменитые женщины облачились в черные одежды в знак протеста против сексуальных домогательств со стороны известного продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в приставаниях к более 80 женщин, включая актрису Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек.

Французская актриса Катрин Денев заявляла, что не против пожить в России, так как ей очень нравятся россияне, однако никогда не станет гражданкой РФ. Также Денев сообщила, что готова сниматься в кино на территории России, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».