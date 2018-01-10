{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Подробности готовящегося визита
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
17:41  10 января 2018 6

Катрин Денев потребовала разрешить мужчинам приставать к женщинам

Кинофестиваль
Французская актриса выступает за сексуальную свободуФото: Александр Елизаров © URA.RU

Французская актриса Катрин Денев выступила против кампании голливудских звезд, устроивших бойкот домогательствам. Это уже превращается в «охоту на ведьм», заявила артистка в обращении, подписанном сотней известных француженок.

«Мужчины были вынуждены покинуть свои рабочие места, хотя всё, что они делали, — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй… Мы выступаем за свободу приставать, поскольку это неотъемлемая часть сексуальной свободы», — цитирует письмо Денев Life.ru со ссылкой на французские СМИ.

Статья по теме
Кто и зачем в России блокирует закон о защите от секс-домогательств

Кампания в поддержку жертв домогательств не способствует независимости женщин, полагает актриса. Более того, это становится способом публичного обвинения людей.

Ранее голливудские звезды устроили в Лос-Анджелесе на премии «Золотой глобус» флешмоб. Знаменитые женщины облачились в черные одежды в знак протеста против сексуальных домогательств со стороны известного продюсера Харви Вайнштейна. Его обвинили в приставаниях к более 80 женщин, включая актрису Анджелину Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальму Хайек.

Французская актриса Катрин Денев заявляла, что не против пожить в России, так как ей очень нравятся россияне, однако никогда не станет гражданкой РФ. Также Денев сообщила, что готова сниматься в кино на территории России, напоминает сайт «Подмосковье сегодня».

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров