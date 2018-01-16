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16 января 2018
16:09  16 января 2018 0

Тюменец пытался накормить пермских детей просроченными продуктами

УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
Медучреждениям Пермского края продали более 6000 упаковок просроченных детских смесейФото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменский бизнесмен, который продал медучреждениям Пермского края более шести тысяч упаковок просроченных детских смесей, заплатит штраф в 200 тысяч рублей. Такое решение вынес суд.

С марта по август 2016 года мошенник, будучи директором фирмы, заключил ряд договоров о поставках смесей с больницами и поликлиниками Чусового, Добрянки, Александровска, Кизела и села Орда, передает «АиФ» со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

Понимая, что срок годности товара истечет в сентябре того же года, он решил подделать его. Для этого в своем офисе он организовал перемаркировку упаковок.

Затем делец поставил учреждениям 6 276 упаковок быстрорастворимых детских смесей. Некоторые упаковки пришли в больницы с уже истекшими сроками годности. В результате аферы он получил более 247 тысяч рублей. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Иван Антонов
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