Дети массово отравились в свердловской школе

11:41 17 января 2018 0

Следователям предстоит проверить и пищеблок школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Асбесте Свердловской области произошло массовое отравление детей в одной из школ. За медицинской помощью обратились 24 ребенка. Часть детей пришлось госпитализировать из-за того, что их состояние ухудшилось.

«По данному факту начата доследственная проверка», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Следователи истребовали документацию, касающуюся обеспечения санитарных норм и правил пребывания детей в школе, опрашиваются школьники и представители администрации школы. По итогам доследственной проверки органы СКР примут процессуальное решение.