00:57 23 января 2018 0

Преступник выстрелил в погибшего не меньше четырех раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате покушения, которое произошло вечером в понедельник, 22 января, на Ломоносовском проспекте в Москве, убит предприниматель. Преступнику удалось скрыться, в настоящее время полиция ведет его поиски. По факту убийства и незаконного оборота оружия следователи возбудили два уголовных дела.

«По версии следствия, вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в городе Москве, неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения, — говорится в официальном сообщении пресс-службы СКР. — От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи. Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления».

Как сообщил канал Mash, убитый — Махач Чагучиев. Убийца прятал оружие в букете цветов. После того, как жертва была расстреляна, киллер скрылся на автомашине. В Москве объявлен план «Перехват». По информации РБК, Чагучиев занимался оптовой торговлей автотранспортными средствами. Следствие не исключает, что покушение могло быть напрямую связано с коммерческой деятельностью убитого.