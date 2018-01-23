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23 января 2018
22 января 2018
00:57  23 января 2018 0

В Москве киллер застрелил предпринимателя. Объявлен план «перехват»

Клипарт, всего понемногу, убийство, разбой, патроны, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Преступник выстрелил в погибшего не меньше четырех разФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В результате покушения, которое произошло вечером в понедельник, 22 января, на Ломоносовском проспекте в Москве, убит предприниматель. Преступнику удалось скрыться, в настоящее время полиция ведет его поиски. По факту убийства и незаконного оборота оружия следователи возбудили два уголовных дела.

«По версии следствия, вблизи жилого дома по Ломоносовскому проспекту в городе Москве, неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1967 года рождения, — говорится в официальном сообщении пресс-службы СКР. — От полученных ранений потерпевший скончался в машине скорой помощи. Следствием отрабатываются различные версии совершения преступления».

Как сообщил канал Mash, убитый — Махач Чагучиев. Убийца прятал оружие в букете цветов. После того, как жертва была расстреляна, киллер скрылся на автомашине. В Москве объявлен план «Перехват». По информации РБК, Чагучиев занимался оптовой торговлей автотранспортными средствами. Следствие не исключает, что покушение могло быть напрямую связано с коммерческой деятельностью убитого.

Евгений Александров
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