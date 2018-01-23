Юморист Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте признался, что страдает от обжорства. Артист снял шуточный скетч, в котором собирает бутерброд из продуктов в холодильнике и жадно ест его в два часа ночи.
По словам Галкина, он ест без остановки с Нового года: каждую ночь ходит на кухню и постоянно находит там вкусную еду, передают «Дни.ру». На этот раз рецепт его блюда оказался прост: кусочек хлеба, котлеты, огурец и черный перец. Как пишут argumenti.ru, поклонники артиста посоветовали ему избавиться от вредной привычки, иначе это может привести к отрицательным последствиям: «Потом будешь последствия этого обжорства сгонять». Однако очень многие пользователи поддержали Галкина, так как разделяют его «хобби».
«Раздразнил, тоже пойду есть… Вкусно едите, Максим!)) Пойду пошуршу в холодильничке)», — поддержали артиста его подписчики.