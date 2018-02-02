{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экстренная посадка самолета «Аэрофлота» через два часа после вылета
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,04
Динамика за 2 недели
Евро 70,10
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 февраля 2018
01 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:17  02 февраля 2018 3

Чиновники объяснили, что мешает убрать с пруда в Екатеринбурге загадочную сферу. ФОТО

Виды Екатеринбурга, набережная исети, опорный пункт полиции
Владелец бара не оформлял разрешительные документыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной Думы от Екатеринбурга Андрей Альшевских, который борется за красоту городского пруда, уже не первый год добивается того, чтобы из акватории водоема убрали странный предмет. Объект в виде полусферы появился на пруду еще в 2014 году. Сейчас депутат получил ответ из министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В документе, который он опубликовал в Facebook, сказано, что объект был размещен на городком пруду без оформления соответствующих разрешительных документов в министерстве. Полицейские установили, что собственником является некий Горнадуд А. Н.

Ответ из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
Фото: Андрей Альшевских, facebook

«Возбудить административное производство в установленном порядке в отношении Горнадуда А. Н. не представляется возможным из-за уклонения им от получения повестки. С целью недопущения негативного воздействия на городской пруд министерством направлено исковое заявление в Ленинский суд Екатеринбурга об освобождении водного объекта», — сказано в ответе ведомства.

Выяснилось, что полусфера, установленная весной 2014 года, называется «хаусбот» — плавающая сфера, которая может передвигаться со скоростью до двух километров в час. Установила этот «хаусбот» компания «Купольный дом Лаванг», где Андрей Горнадуд является совладельцем. В 2014 году он хотел разместить на пруду 19 таких «хаусботов» (по числу чемпионатов мира по футболу) и задействовать их в качестве плавучих спортбаров к ЧМ-2018. Одна полусфера была установлена, причем без документов, а позже работа прекратилась. Редакция «URA.RU» попыталась связаться с Андреем Горнадудом, однако его телефон не отвечает.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров