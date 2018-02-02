14:17 02 февраля 2018 3

Владелец бара не оформлял разрешительные документы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Государственной Думы от Екатеринбурга Андрей Альшевских, который борется за красоту городского пруда, уже не первый год добивается того, чтобы из акватории водоема убрали странный предмет. Объект в виде полусферы появился на пруду еще в 2014 году. Сейчас депутат получил ответ из министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

В документе, который он опубликовал в Facebook, сказано, что объект был размещен на городком пруду без оформления соответствующих разрешительных документов в министерстве. Полицейские установили, что собственником является некий Горнадуд А. Н.

Ответ из Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области Фото: Андрей Альшевских, facebook

«Возбудить административное производство в установленном порядке в отношении Горнадуда А. Н. не представляется возможным из-за уклонения им от получения повестки. С целью недопущения негативного воздействия на городской пруд министерством направлено исковое заявление в Ленинский суд Екатеринбурга об освобождении водного объекта», — сказано в ответе ведомства.

Выяснилось, что полусфера, установленная весной 2014 года, называется «хаусбот» — плавающая сфера, которая может передвигаться со скоростью до двух километров в час. Установила этот «хаусбот» компания «Купольный дом Лаванг», где Андрей Горнадуд является совладельцем. В 2014 году он хотел разместить на пруду 19 таких «хаусботов» (по числу чемпионатов мира по футболу) и задействовать их в качестве плавучих спортбаров к ЧМ-2018. Одна полусфера была установлена, причем без документов, а позже работа прекратилась. Редакция «URA.RU» попыталась связаться с Андреем Горнадудом, однако его телефон не отвечает.