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26 января 2018
17:33  26 января 2018 0

ЦИК вынесла предупреждение КПРФ из-за незаконной агитации за Грудинина

Заседание ВЦИК. Москва, рукопожатие, вцик, грудинин павел, зюганов геннадий
Главе КПРФ Зюганову (слева) придется ответить за агитки за Грудинина (справа)Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) вынесла предупреждение КПРФ за распространение бюллетеня «Правда», агитирующего за выдвинутого компартией кандидата в президенты РФ Павла Грудинина. Документ признан незаконным. Об этом сообщают «РИА Новости».

Кандидаты в президенты Сергей Бабурин и Максим Сурайкин пожаловались в ЦИК на наличие предвыборной агитации в бюллетене «Правда» от КПРФ. Изучив материалы, комиссия признала документ незаконным. Бюллетень на 90% содержит агитационный материал, уточнили в ЦИК. «КПРФ велели не нарушать больше закон — и на этом все. Нарушение агитации не может стать причиной снятия кандидата с гонки», — пояснил член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев. Его цитирует телеканал 360.

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В некоторых российских регионах аналогичный материал размещается в СМИ, и по решению суда тираж с агитацией может быть изъят. Заседание ЦИК прошло в пятницу, 26 января, уточняют Nation News. Избирательная кампания стартовала 18 декабря, выборы пройдут 18 марта 2018 года, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Ранее «URA.RU» писало о том, что скандально известный кандидат в президенты РФ от КПРФ олигарх Павел Грудинин неожиданно признал, что имеет за границей счета, которые он в срочном порядке закрыл, а миллионы оттуда раздал родственникам. Позднее главу компартии Геннадия Зюганова поймали на лжи о колхозе Грудинина. Кроме того, коммунисты требовали переименовать улицы Екатеринбурга в честь Грудинина.

Артем Косых
© Служба новостей «URA.RU»
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