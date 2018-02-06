{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Руководство УВЗ пыталось скрыть суд с рабочими, которым урезали зарплаты
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,22
Динамика за 2 недели
Евро 70,93
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 февраля 2018
05 февраля 2018
Главные новости Челябинской области
22:04  06 февраля 2018 0

Жители домов в центре Челябинска третьи сутки живут без воды

С воскресенья коммунальщики пытались докопаться до трубыФото: пресс-службы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения»

В центре Челябинска коммунальщики третьи сутки пытаются устранить последствия коммунальной аварии. Работы осложнены тем, что двое суток они никак не могли откопать трубу, чтобы выяснить, что с нею случилось. Все это время жители одиннадцати домов ждут, когда в трубах снова появится холодная вода.

Как отмечают в пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», ремонтные работы были осложнены тем, что труба была закопана необычно глубоко — три метра под землей. Лишь к вечеру вторника рабочим удалось до нее добраться, обнаружить место перелома и начать восстановительные работы.

С воскресенья, когда случилось ЧП, водоснабжение окрестных домов ведется по аварийной схеме. Как поясняют в МУП, с 6 утра до 9 вечера водоснабжение включают, чтобы люди могли собраться на работу. Затем в течение дня автоцистерны привозят питьевую воду.

Тем временем жители жалуются, что коммунальщики поздно начали реагировать на проблему. «На вопросы от нас, местных жителей — ничего не отвечают. Сколько это будет продолжаться — неизвестно. Лишь сегодня, на третьи сутки приезжала машина с водой. При этом жителей даже не предупредили», — написал «URA.RU» один из читателей, живущий в пострадавшем районе.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров