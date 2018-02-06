В центре Челябинска коммунальщики третьи сутки пытаются устранить последствия коммунальной аварии. Работы осложнены тем, что двое суток они никак не могли откопать трубу, чтобы выяснить, что с нею случилось. Все это время жители одиннадцати домов ждут, когда в трубах снова появится холодная вода.
Как отмечают в пресс-службе МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения», ремонтные работы были осложнены тем, что труба была закопана необычно глубоко — три метра под землей. Лишь к вечеру вторника рабочим удалось до нее добраться, обнаружить место перелома и начать восстановительные работы.
С воскресенья, когда случилось ЧП, водоснабжение окрестных домов ведется по аварийной схеме. Как поясняют в МУП, с 6 утра до 9 вечера водоснабжение включают, чтобы люди могли собраться на работу. Затем в течение дня автоцистерны привозят питьевую воду.
Тем временем жители жалуются, что коммунальщики поздно начали реагировать на проблему. «На вопросы от нас, местных жителей — ничего не отвечают. Сколько это будет продолжаться — неизвестно. Лишь сегодня, на третьи сутки приезжала машина с водой. При этом жителей даже не предупредили», — написал «URA.RU» один из читателей, живущий в пострадавшем районе.