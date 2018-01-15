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15 января 2018
Главные новости 
12:31  15 января 2018 2

В Сети смеются над убогими квартирами, которые втридорога сдают на время ЧМ-2018. ФОТО

Быт в некоторых квартирах может очень удивить иностранцевФото: соцсети
новость из сюжета:
ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Стоимость аренды жилья в российских городах, которые готовятся принять Чемпионат мира по футболу-2018, продолжает удивлять пользователей соцсетей. В популярном twitter-аккаунте «Сталингулаг» появилась подборка «убитых» квартир, платить за которые предлагают фактически невероятные для такого класса жилья суммы.

Представленные расценки на жилье могут удивить даже самых состоятельных туристов, желающих приехать на матчи турнира. «Завтрак за 10000 рублей из пальмового сыра и соевой колбасы оплачивается отдельно», — шутит один из пользователей соцсети в комментариях к записи. «Это доплата за экзотику. Возможность, так сказать, окунуться в быт аборигенов», — предположил другой комментатор.

Ранее «URA.RU» писало о том, что из себя представляет рынок размещения гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге. В городе болельщики смогут поселиться не только в гостиницах и хостелах, но также снять квартиру посуточно. Правда, в этом случае можно нарваться на мошенников, подчеркивают эксперты.

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Расценки на жилье удивят даже богатых туристов Фото: твиттер-аккаунт «Сталингулаг»

Дарья Корчак
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